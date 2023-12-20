«Отзывы клиентов V-erticalas & RnB Team подтверждают высокий уровень предоставляемых услуг»

В современных реалиях в эпоху систематических кибератак обеспечение информационной безопасности является не просто стратегическим решением, а уже необходимостью для бизнеса. Мы обратились к Анару Садыхбекову, представителю компании V-erticalas & RnB Team, чтобы обсудить текущие вызовы, актуальность тестирования на проникновение, тенденции и важность эффективной защиты в цифровую эпоху.

— Расскажите подробнее о команде V-erticalas & RnB Team.

— Red and Blue Team — это группа экспертов мирового уровня в сфере информационной безопасности. Мы предоставляем полный спектр услуг, которые повышают уровень защиты информационных систем и бизнес-процессов для организаций всех отраслей.

Red Team — этичные хакеры, которые находят слабые места в инфраструктуре заказчика и устраняют их.

Blue Team — это команда, которая разрабатывает решения для защиты от потенциальных злоумышленников. Специалисты отвечают за мониторинг безопасности сетевой инфраструктуры, поиск любых уязвимостей и мгновенную реакцию на все атаки.

Наши специалисты обладают уникальными знаниями в области кибербезопасности, что делает нас лидерами в данной сфере.

Разработанные нами методологии были успешно запатентованы, а также получили признание на мировом уровне. Недавно они были представлены на престижной конференции в Дубае, где наша команда получила признание за инновационные подходы и передовые технологии в обеспечении информационной безопасности.

Эксклюзивные компетенции наших специалистов — это ключевой фактор нашего успеха. Мы гордимся возможностью предоставлять высококлассные услуги нашим клиентам и оставаться впереди в развивающемся мире кибертехнологий. Широкий список сертификаций наших экспертов включает в себя:

За 8 лет успешной работы команда V-erticalas & RnB Team обеспечила безопасность в более 1000 компаний по всему миру. Мы одни из лидеров на европейском рынке, так как:

используем запатентованные методологии собственных разработок;

в нашей команде ведущие специалисты с международной сертификацией;

нашей экспертизе и опыту доверяют мировые корпорации, в числе которых PepsiCo и другие;

специалисты красной и синей команд обладают уникальными знаниями в социальной инженерии;

мы формируем отчеты с практичными рекомендациями по устранению проблем для руководства и технических специалистов.

— Зачем бизнесу необходимо проводить пентест ежегодно?

— Цель проведения теста на проникновение заключается в оценке возможности вторжения потенциального злоумышленника в систему и выработке комплекса мер для предотвращения подобных угроз.

— В чем заключается ценность теста на проникновение от V-erticalas & RnB Team?

— Члены команды Red Team являются экспертами с подтвержденной мировой сертификацией. Для проведения теста пентестеры используют уникальные методологии и индивидуальные сценарии, которые обеспечивают успешный результат взлома системы. Проведя пентест от V-erticalas & RnB Team, заказчик получает:

Объективную оценку, насколько просто или непросто получить доступ к ресурсам корпоративной сети и компании, каким способом и через какие уязвимости. Экономию времени и финансовых средств, заранее предотвратив нарушение действующих бизнес-процессов. Независимую оценку действий IT-отдела во время попыток получения конфиденциальной информации извне. Вычисление величины потенциального влияния успешных атак на бизнес. Полный отчет с практическими рекомендациями для устранения найденных уязвимостей.

— В чем ваша уникальность?

— Наша философия выстроена на трех китах: конфиденциальность, целостность, доступность. Мы входим в 20% компаний, способных использовать уникальные методы исследования потенциальных векторов атак. Устанавливаем точную оценку текущего уровня защищенности бизнеса наших клиентов, что дает им возможность сделать стратегическую инвестицию в свой бизнес.

Отзывы наших клиентов являются важным показателем успеха V-erticalas & RnB Team, поскольку они подтверждают доверие и высокий уровень качества услуг. С нами ваш бизнес будет под надежной защитой профессионалов!

— Red Team играет роль атакующих, а какая миссия у Blue Team?

— Команда Blue Team играет важную роль в обеспечении безопасности организации, объединяя человеческую бдительность с высокотехнологичными решениями. Миссия Blue Team заключается в выявлении, противостоянии, ослаблении и, в конечном итоге, нейтрализации атак, независимо от их инициаторов, будь то «черные» хакеры или команда Red Team. Они используют свой технический опыт и признанные международные практики для защиты инфраструктуры заказчика от более сложных атак, таких как APT и 0-days.

— Какое решение Blue Team рекомендует для безопасности бизнеса?

— Эксклюзивно для рынка Азербайджана — SIEM как сервис от V-erticalas & RnB Team. Это инновационное решение для комплексного управления безопасностью от ведущих европейских специалистов. SIEM (Security information and event management) — это уникальная возможность для компаний отслеживать цифровую активность и реагировать на события кибербезопасности в режиме реального времени. Платформа помогает выявлять потенциальные угрозы и аномалии в поведении до того, как они превращаются в реальные инциденты.

Благодаря автоматизированному обнаружению угроз и утечек данных, SIEM предоставляет клиентам V-erticalas & RnB Team возможность более эффективного управления большим объемом журналов событий программ и операционных систем. Собранные аналитические данные используются для выявления потенциальных инцидентов и оптимизации мер безопасности компании. SIEM также помогает предприятиям соблюдать требования регуляторов, выявлять сложные угрозы, быстро реагировать на инциденты и повышать общий уровень безопасности, обеспечивая необходимую видимость в сети.

— Какие преимущества предлагает SIEM как сервис от V-erticalas & RnB Team?

— Внедрение SIEM как сервиса от RnB Team обеспечит вашему бизнесу:

комплексный анализ безопасности всей системы;

быструю обработку большого потока информации с разных источников с целью выявления потенциальных инцидентов и своевременного реагирования на них;

уникальную возможность оперативной установки и интеграции сервиса, предоставляя мгновенный доступ к централизованному мониторингу;

работу команды 24/7/365, которая создает индивидуальные корреляционные правила, предотвращающие возможные инциденты, а оперативная реакция на происшествия является неотъемлемой частью сервиса;

составление индивидуальных отчетов для руководства и команд аудиторов.

— Какую выгоду получает бизнес от SIEM как сервиса?

— Результаты реагирования наших клиентов на инциденты после внедрения SIEM как сервиса выглядят следующим образом:

228000 долларов удалось сохранить компании в связи с избежанием остановки бизнес-процессов вследствие своевременного выявления потенциальной угрозы.

Сократили время на расследование инцидентов с 2-3 дней до 10 минут.

60 системных уязвимостей были обнаружены в первый месяц специалистами RnB Team после внедрения сервиса, которые не были выявлены ранее.

Более 30 индивидуальных интерфейсов были разработаны командой Blue Team, учитывая запросы и пожелания заказчика.

160000 долларов были сэкономлены в рамках расследования за одну неделю. Ранее это заняло бы от 8 до 12 месяцев ручного труда.

За последние 4 месяца для одного из заказчиков было создано 650 специализированных правил с учетом индивидуальности запроса от бизнеса.

Сократили на 38% затраты человеко-часов на решение и выявление угроз.

Отзывы наших клиентов представляют собой существенный индикатор успешной деятельности команды V-erticalas & RnB Team, поскольку они подтверждают высокий уровень доверия и качества предоставляемых услуг. Нам доверяют безопасность своего бизнеса мировые бренды — это стимул для достижения высоких стандартов обслуживания и удовлетворения потребностей каждого клиента.

V-erticalas & RnB Team

Телефон: +994 50 800 93 80

[email protected]