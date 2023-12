Названы худшие игры 2023 года по версии Metacritic

Агрегатор оценок Metacritic составил список из 10 худших игр, вышедших в 2023 году. В антирейтинг попали игры, которые получили по меньшей мере семь обзоров.

Приключенческий стелс-экшен The Lord of the Rings: Gollum от студии Daedalic Entertainment стал худшей игрой на Metacritic в 2023 году. Тайтл получил 34 балла из 100 на основе рецензий журналистов. Оценка пользователей составила 1,2 балла из 10. Игру раскритиковали за общее низкое качество, многочисленные баги и устаревший геймдизайн.

На втором месте — экшен Flashback 2 от студии Microids. У него 36 баллов из 100 по версии обозревателей и 2,2 балла из 10 по мнению пользователей сайта. У игры скучный геймплей, запредельное количество багов, неудобное управление и «полное отсутствие души».

Третью строчку в антирейтинге занял сюжетный хоррор на выживание Greyhill Incident о вторжении инопланетян. Его средняя оценка составила 38 баллов из 100 по мнению журналистов и 1 балл из 10 по версии пользователей сайта. Тайтл провалился почти по всем параметрам. Согласно одному из отзывов, эта игра — «отличное пособие, как не нужно делать игры».

10 худших игр 2023 года по версии Metacritic:

The Lord of the Rings: Gollum — 34 балла из 100;

Flashback 2 — 36 баллов;

Greyhill Incident — 38 баллов;

Quantum Error — 40 баллов;

Testament: The Order of High-Human — 41 балл;

Crime Boss: Rockay City — 43 балла;

Hellboy: Web of Wyrd — 47 баллов;

Gangs of Sherwood — 48 баллов;

Loop8: Summer of Gods — 49 баллов;

Gargoyles Remastered — 49 баллов.

В список не попали Skull Island: Rise of Kong — 23 балла из 100 и The Walking Dead: Destinies — 29 баллов из 100, так как игры не получили даже семи обзоров.