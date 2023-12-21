spot_img
22 декабря, 2023
ДомойSoftwareИгрыНазваны худшие игры 2023 года по версии Metacritic

Названы худшие игры 2023 года по версии Metacritic

Metacritic

Агрегатор оценок Metacritic составил список из 10 худших игр, вышедших в 2023 году. В антирейтинг попали игры, которые получили по меньшей мере семь обзоров.

Приключенческий стелс-экшен The Lord of the Rings: Gollum от студии Daedalic Entertainment стал худшей игрой на Metacritic в 2023 году. Тайтл получил 34 балла из 100 на основе рецензий журналистов. Оценка пользователей составила 1,2 балла из 10. Игру раскритиковали за общее низкое качество, многочисленные баги и устаревший геймдизайн.

На втором месте — экшен Flashback 2 от студии Microids. У него 36 баллов из 100 по версии обозревателей и 2,2 балла из 10 по мнению пользователей сайта. У игры скучный геймплей, запредельное количество багов, неудобное управление и «полное отсутствие души».

Третью строчку в антирейтинге занял сюжетный хоррор на выживание Greyhill Incident о вторжении инопланетян. Его средняя оценка составила 38 баллов из 100 по мнению журналистов и 1 балл из 10 по версии пользователей сайта. Тайтл провалился почти по всем параметрам. Согласно одному из отзывов, эта игра — «отличное пособие, как не нужно делать игры».

10 худших игр 2023 года по версии Metacritic:

  • The Lord of the Rings: Gollum — 34 балла из 100;
  • Flashback 2 — 36 баллов;
  • Greyhill Incident — 38 баллов;
  • Quantum Error — 40 баллов;
  • Testament: The Order of High-Human — 41 балл;
  • Crime Boss: Rockay City — 43 балла;
  • Hellboy: Web of Wyrd — 47 баллов;
  • Gangs of Sherwood — 48 баллов;
  • Loop8: Summer of Gods — 49 баллов;
  • Gargoyles Remastered — 49 баллов.

В список не попали Skull Island: Rise of Kong — 23 балла из 100 и The Walking Dead: Destinies — 29 баллов из 100, так как игры не получили даже семи обзоров.

Предыдущая статья
Epic Game Store бесплатно отдает файтинг DNF Duel
Следующая статья
Бобби Котик покинет Activision Blizzard 29 декабря
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,087ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»