Бобби Котик покинет Activision Blizzard 29 декабря

Microsoft объявил, что генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик (Bobby Kotick) покинет компанию 29 декабря 2023 года. Он стал главой Activison более 30 лет назад, в 1991 году. Под руководством Котика рыночная капитализация компании увеличилась с менее чем $10 млн. до более чем $70 млрд. В прощальном письме для сотрудников Котик назвал Microsoft «самой почитаемой компанией в мире» и заверил, что слияние с ней поможет Activision Blizzard сохранить лидерство.

Фил Спенсер (Phil Spencer), генеральный директор Microsoft Gaming, отметил, что на своем посту Котик сделал Activision Blizzard прочным столпом игровой индустрии. А его команды, будь то Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush Saga или другие франшизы, развлекали сотни миллионов людей в течение десятков лет.

Компания не будет назначать прямую замену Котику. Вместо этого Microsoft перевел глав Blizzard и Activision под руководство Мэтта Бути (Matt Booty), президента по игровому контенту и студиям. Таким образом, под началом Бути теперь находятся Bethesda, Activision Blizzard и Xbox Game Studios.

Кроме того, Microsoft назначил нового руководителя студий ZeniMax и Bethesda. Им стала Джилл Брафф (Jill Braff), руководившая процессом интеграции этих команд во время их присоединения к Microsoft в 2021 году.