Microsoft выпустил приложение с ИИ-помощником Copilot для Android-устройств

Компания Microsoft выпустила отдельное приложение с ИИ-помощником Copilot для платформы Android. Оно уже доступно для загрузки из Google Play Store.

Microsoft Copilot для Android-устройств поддерживает множество функций, которые уже доступны на ПК. Можно задавать сложные вопросы, вести поиск в интернете, создавать изображения с помощью DALL-E 3, создавать проекты документов или электронных писем или просто вести непринужденную беседу о чем угодно. Кроме того, приложение позволяет отключать или включать недавно добавленный GPT-4.

Также Microsoft предлагает использовать возможность создания изображений в приложении Copilot для Android, чтобы изучать новые стили и генерировать идеи, дополнять графикой контент в социальных сетях, разрабатывать логотипы, создавать собственные фоны, создавать и обновлять портфолио и многое другое.