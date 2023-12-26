В Epic Games Store можно в течении суток бесплатно забрать головоломку Human Resource Machine

Epic Games Store в течении суток бесплатно отдает головоломку Human Resource Machine от создателей World of Goo и Little Inferno. Акция будет действовать до 27 декабря 20:00 по бакинскому времени.

В Human Resource Machine игрокам предстоит программировать офисного клерка на выполнение различных рабочих задач, используя набор простых команд из списка.

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Игра получила 78 баллов из 100 на Metacritic от профильной прессы и 94% положительных отзывов от пользователей Steam.

Какая раздача будет завтра вечером – неизвестно. Получать бесплатные игры в Epic Games Store каждый день можно до 10 января.