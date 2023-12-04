В наше время технологии стали неотъемлемой частью жизни, и дети, начиная с раннего возраста, оказываются погружены в цифровое пространство. С одной стороны, это предоставляет им широкие возможности для обучения и развития. С другой стороны, чрезмерная зависимость от экранов может негативно сказываться на физическом, эмоциональном и социальном развитии детей.

Как найти равновесие между использованием технологий и важностью взаимодействия с реальным миром?

Вместе с «Лабораторией Касперского» рассмотрим пути достижения этого баланса, который способствует гармоничному развитию детей.

«Лаборатория Касперского» рекомендует:

Контролируйте экранное время, пока ребёнок учится в младших классах. Постепенно ослабляйте контроль

Выдавайте информацию по мере взросления. Когда ребёнок начнёт свободно использовать устройства для своих повседневных задач, расскажите, какие опасности бывают в интернете: что такое вирусы, программы-вымогатели, как мошенники навязывают платные услуги

Составьте список правил использования интернета и гаджетов членами вашей семьи. Уделите внимание вопросам приватности, посещения не подходящих по возрасту сайтов, скачивания приложений и игр, кибербуллинга, экранного времени и общения с незнакомцами

Установите на его смартфоне решение для детской онлайн-безопасности, предварительно обсудив это с ребёнком. Оно должно быть кроссплатформенным, обладать широким функционалом, с возможностью отслеживать геолокацию и ограничение по времени

Учите детей сомневаться и не принимать всё на веру. Расскажите, что важно скептически относиться к любой информации в сети и проверять её в разных источниках, прежде чем предпринимать какие-то действия

Помогите ребёнку наполнять жизнь интересами, для которых гаджеты не нужны

Компромисс по вопросу пользования гаджетами, вовлекающие активности, время без экранов, обучение кибергигиене — помогут создать здоровое отношение к технологиям у ваших детей. Начните с себя – помните, что именно вы являетесь для них примером. И не стремитесь к гиперопеке и контролю – лучше выстраивайте доверительные отношения, когда ребёнок может прийти к вам с любым вопросом и получить спокойный взвешенный ответ. Проводите время вместе и покажите вашим детям, что в реальном мире не менее интересно, чем в виртуальном.