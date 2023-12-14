Lenovo представляет новые ноутбуки ThinkPad и IdeaPad с искусственным интеллектом на базе процессоров Intel Core Ultra

В рамках выставки CES 2024, которая откроется в январе в Лас-Вегасе, компания Lenovo представляет новые ноутбуки для конечных и бизнес-пользователей с поддержкой искусственного интеллекта. Новые Lenovo ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-в-1 и IdeaPad Pro 5i — это ноутбуки Intel Evo на базе новейших процессоров Intel Core Ultra и Windows 11, которые обеспечивают максимальную энергоэффективность и беспрепятственное погружение в мир развлечений.

Новые бизнес-ноутбуки

Lenovo ThinkPad X1 Carbon и ThinkPad X1 2-в-1 на базе Intel Core Ultra имеют CPU (центральный процессор), GPU (графический процессор) и NPU (блок нейронной обработки), которые эффективно справляются с задачами искусственного интеллекта. Перераспределение вычислительных задач на NPU и/или GPU повышает точность и производительность, а также минимизирует энергопотребление. Пользователи могут беспрепятственно работать с ресурсоемкими приложениями, такими как Zoom, например (для которого ThinkPad X1 Carbon и ThinkPad X1 2-в-1 являются единственными сертифицированными ноутбуками), Microsoft Teams, Studio Effects, Adobe Lightroom и многими другими. Новые интеллектуальные инструменты для работы с цифровым контентом, как распознавание текста, транскрипция разговоров видеоконференций, размытие фона или автоматизация составления протоколов встреч, существенно облегчают работу сотрудников компаний, не влияя на общую производительность ПК. Так новый ИИ-помощник Copilot в Windows поможет составить резюме материалов в интернете, написать электронное письмо, изменить настройки и упростить работу в Paint, Snipping Tool и других приложениях.

Инклюзивность продуктов Lenovo

Отдел продуктового разнообразия (Product Diversity Office) — исследовательское подразделение Lenovo, которое тестирует прототипы и разработки на ранних этапах, чтобы учитывать все интересы и потребности потенциальных покупателей продуктов компании. Пользовательский опыт всегда был ключевым направлением инноваций ThinkPad, именно поэтому в новых устройствах линейки добавлен ряд улучшений в части инклюзивных характеристик.

Тактильные метки на клавиатуре устройств являются частью дизайна всех устройств линейки ThinkPad с 1992 года. Они помогают пользователям с нарушениями зрения печатать на клавиатуре. C 2021 года школа им. Губернатора Морхеда в США для слепых помогает Lenovo изучать потребности слабовидящих людей при взаимодействии с ПК. В свое время именно Lenovo стала первым производителем ноутбуков, который интегрировал дополнительные тактильные метки, повышающие доступность товаров компании для людей с ограничениями по зрению. Сегодня, работая над новыми стандартами в области дизайна клавиатур, Lenovo сотрудничает с командой Microsoft. Результатом этого партнерства стали:

Тактильные метки на клавишах F2 и F3 для регулировки громкости .

и . Отличительная риска на клавиш е Insert : для облегчения ее нахождения на клавиатуре и во избежание случайного удаления контента, нажатием вместо Insert рядом стоящей клавиши Delete.

: для облегчения ее нахождения на клавиатуре и во избежание случайного удаления контента, нажатием вместо Insert рядом стоящей клавиши Delete. Тактильная метка на клавише Fn : функциональная клавиша очень важна для людей, использующих программы чтения с экрана. Расположенная рядом с клавишей CTRL и одинаковая с ней по размеру, она часто может стать причиной неудобств.

функциональная клавиша очень важна для людей, использующих программы чтения с экрана. Расположенная рядом с клавишей CTRL и одинаковая с ней по размеру, она часто может стать причиной неудобств. Клавиша Enter: будут отличаться по размеру в зависимости от типа клавиатуры и языковой локализации.

Новый ThinkPad X1 имеет увеличенную панель TrackPad (120 мм) с физическими кнопками и встроенным TrackPoint. Пользователи ThinkPad X1 могут настраивать общие функции из списка опций двойным нажатием на TrackPoint, чтобы получить быстрый доступ к меню или оптимизировать панель управления под себя. Сенсорная поверхность Haptic TouchPad впервые на ThinkPad X1 стала дополнительным устройством ввода, а новый ThinkPad X1 2-в-1 оснащен более крупным магнитным пером.

Новые ThinkPad X1 Carbon и ThinkPad X1 2-в-1 имеют улучшенную систему терморегуляции и управления энергопотреблением через Lenovo Commercial Vantage, а также поддержку технологии компьютерного зрения. Интеллектуальные функции ноутбуков обеспечивают дополнительную безопасность и экономию электроэнергии посредством автоматического выхода устройства из спящего режима при распознавании лица владельца и адаптивного затемнения монитора.

Lenovo View предлагает улучшенные инструменты для видео, включая новый Low Light Enhancer, который автоматически корректировать изображение в условиях низкой освещенности. При запуске таких приложений как Teams или Zoom встроенное ПО распределяет нагрузку на NPU для экономии энергии и оптимизации работы основного процессора. ThinkPad X1 оснащен дополнительной 8-Мп камерой, расположенной на коммуникационной панели над OLED-дисплеем с частотой 120 Гц. Выступающая коммуникационная панель лаконично вписана в элегантный тонкий корпус устройства с узкими рамками, обрамляющими большой яркий экран, и обеспечивает легкое открытие ноутбука одной рукой.

В новейших моделях ThinkPad X1 используются переработанные материалы, PCC пластик (Post-Consumer Recycled Content), а упаковка произведена из бамбука и сахарного тростника. Для производства ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Lenovo использует продукты переработки компании Toray Industries, Inc, а также углеродное волокно, полученное из углепластиковых композитов, использовавшихся при производстве крыльев Boeing 787.

Сервисы Lenovo Device Intelligence

Анонсированные ноутбуки ThinkPad поддерживают опционально доступный набор решений Lenovo Device Intelligence (LDI). Используя технологию искусственного интеллекта, LDI предоставляет ИТ-отделам инструменты для диагностики, предотвращения и устранения проблем с производительностью компьютеров, что повышает качество работы сотрудников. Комплекс решений включает:

Lenovo Device Intelligence — основной SaaS-продукт Digital Experience Monitoring (DEM), который является частью Lenovo Premier Support Plus . Это облачное решение предоставляет расширенную предиктивную ИИ-аналитику о парке применяемых устройств (выводы и предупреждения, подробные отчеты, устранение проблем и оценка состояния парка).

— основной SaaS-продукт Digital Experience Monitoring (DEM), который является частью . Это облачное решение предоставляет расширенную предиктивную ИИ-аналитику о парке применяемых устройств (выводы и предупреждения, подробные отчеты, устранение проблем и оценка состояния парка). Lenovo Device Intelligence Plus — это SaaS-решение, которое сочетает в себе преимущества основного LDI пакета, а также расширенные сведения, оповещения, отчеты, аналитику и дополнительные возможности для устранения проблем (такие как оценка цифрового опыта пользователей, правильная подборка аппаратного и программного обеспечения, оценка влияния на производительность, анализ первопричин, сравнение с эталонными аналогами, а также возможности самовосстановления с помощью комплексных информационных панелей и отчетов).

— это SaaS-решение, которое сочетает в себе преимущества основного LDI пакета, а также расширенные сведения, оповещения, отчеты, аналитику и дополнительные возможности для устранения проблем (такие как оценка цифрового опыта пользователей, правильная подборка аппаратного и программного обеспечения, оценка влияния на производительность, анализ первопричин, сравнение с эталонными аналогами, а также возможности самовосстановления с помощью комплексных информационных панелей и отчетов). Управляемые сервисы Lenovo Device Intelligence Plus — предусматривает предоставление команды сервисных экспертов Lenovo для мониторинга состояния оборудования, устранения проблем, помощи в оптимизации планирования ИТ-ресурсов и составлении рекомендаций по улучшению работы сотрудников.

Новые пользовательские ноутбуки

Lenovo IdeaPad Pro 5i (16″, 9), первый в мире ноутбук Intel Evo Edition на базе процессоров Intel Core Ultra. Благодаря Intel AI обновленная серия обеспечивает быстрое создание и редактирование фотографий, ускоренный экспорт видео и стабильную многозадачность. Встроенный центральный процессор Intel и графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop до 115 TDP, яркий OLED DCI-P3 -дисплей с частотой 120 Гц и соотношением сторон 16:10 – это характеристики IdeaPad Pro 5i, идеально подходящего для работы с контентом и воплощения в жизнь креативных идей самого взыскательного пользователя.

IdeaPad Pro 5i имеет инфракрасную FHD-камеру с ToF-сенсором и защитной шторкой, поддерживающую Windows Hello для быстрой и безопасной авторизации пользователя. Аккумулятор емкостью 84 Вт-ч поддерживает технологию быстрой зарядки через интерфейс Thunderbolt 4. На шасси ноутбука имеется слот SSD PCIe M.2 с возможностью расширения до 1 ТБ. Вес устройства в размере экрана 14’’ составляет всего 1,46 кг и 1,95 кг — для 16”.

Нижняя крышка корпуса ноутбука на 50% состоит из переработанного алюминия, а корпус — на 90% из океанического пластика. IdeaPad Pro 5i (16″, 9) также имеет сертификаты EPEAT Gold и ENERGY STAR, что подтверждает его соответствие самым высоким критериям экологичности в отношении долговечности продукта, использования в дизайне принципов экономики замкнутого цикла и энергоэффективности. Данную модель можно приобрести в рамках программы Lenovo CO2 Offset Service.

Новые дисплейные решения Lenovo

3D-монитор Lenovo ThinkVision 27 теперь оснащен интерактивной версией пользовательского интерфейса 3D Explorer, который позволяет помимо режима 2D использовать его для работы с 3D контентом. Кроме того, представленная модель имеет расширенную программную поддержку фирменных приложений, включая Design Engine, что устраняет необходимость в отдельных плагинах и обеспечивает настоящий гибридный многомерный пользовательский опыт. С помощью 2D-to-3D Converter на базе искусственного интеллекта пользователи могут проектировать в 2D-формате и визуализировать в 3D, или в считанные секунды преобразовывать контент высокого разрешения из двумерного формата в трехмерный с точной пространственной перестройкой, независимо от того, насколько сложным может быть фон.

Благодаря встроенным инструментам 3D-рендеринга 3D-монитор Lenovo ThinkVision 27 облегчает работу инженерам и дизайнерам, избавляя от потребности в дополнительном оборудовании и вычислительной мощности. Он также повышает эффективность работы, предоставляя пользователям возможность визуализировать и корректировать проекты в режиме реального времени. Художники, инженеры или дизайнеры теперь могут работать с 2D-программами на 2D-экране и сразу же видеть свои творения в 3D. Кроме того, любые изменения в 2D будут одновременно отражаться в 3D. 27-дюймовый 3D-монитор без очков проецирует два независимых изображения на глаза пользователя, так что каждый видит объект под немного разным углом, а точность цветопередачи DCI-P3 и Adobe RGB составляет 99%, технология отслеживания движения глаз в реальном времени и переключаемая линза обеспечивают естественное восприятие 3D.

Новые аксессуары Lenovo для гибридной рабочей среды

Док-станция Lenovo USB-C Dual Display Travel Dock — компактное устройство для подключения внешних дисплеев и устройств, одинаково эффективное как для офисных, так и удаленных сотрудников. Док-станция имеет семь портов, включая Ethernet, USB-C, USB-C PD (Power Delivery) мощностью до 100 Вт/с и возможностью одновременного подключения двух 4К дисплеев. Док-станция отличается элегантным дизайном и произведена по стандартам ответственного отношения к окружающей среде: ее корпус на 66% состоит из вторичного сырья, а упаковка не содержит пластика.

Беспроводная VoIP-гарнитура Lenovo, разработанная для гибридных рабочих пространств, обеспечивает пользователям повышенную автономность. Она сертифицирована для Microsoft Teams и оснащена USB-A Bluetooth® Audio Receiver для простого и надежного подключения. Благодаря поддержке Multipoint Bluetooth, пользователь может подключаться к двум устройствам одновременно и наслаждаться внушительным временем работы в режиме разговора в течение 30 часов без подзарядки. Интуитивно понятный дизайн с регулируемыми и сменными амбушюрами из пеноматериала с эффектом памяти обеспечивает исключительный уровень комфорта.