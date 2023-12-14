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14 декабря, 2023
ДомойТелекомСобытияКомпании Ultra Technologies и BAKOTECH приглашают ознакомиться с решением Observability от Dynatrace

Компании Ultra Technologies и BAKOTECH приглашают ознакомиться с решением Observability от Dynatrace

Dynatrace

Хотите узнать, как сделать ваши приложения быстрее и эффективнее? Посетите вебинар об использовании Dynatrace — самого эффективного инструмента для мониторинга работы приложений. Узнайте, как он ускоряет работу и какие преимущества это приносит вашему бизнесу и ІТ-специалистам. В программе вебинара «Как ускорить работу приложения в несколько раз? Решение: Observability от Dynatrace»:

  • Современные проблемы в сфере мониторинга.
  • Основные причины изменить решение для мониторинга.
  • Dynatrace: что это такое?
  • Особенности использования Dynatrace.
  • Демонстрация Dynatrace.

Платформа мониторинга и observability Dynatrace не просто соответствует современным стандартам наблюдаемости, а задает их. Чтобы это доказать, нам понадобится всего 20 минут. Не упустите эту возможность углубить свои знания и убедиться во всех преимуществах Dynatrace. Ищите запись по этой ссылке.

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