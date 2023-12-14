Компании Ultra Technologies и BAKOTECH приглашают ознакомиться с решением Observability от Dynatrace

Хотите узнать, как сделать ваши приложения быстрее и эффективнее? Посетите вебинар об использовании Dynatrace — самого эффективного инструмента для мониторинга работы приложений. Узнайте, как он ускоряет работу и какие преимущества это приносит вашему бизнесу и ІТ-специалистам. В программе вебинара «Как ускорить работу приложения в несколько раз? Решение: Observability от Dynatrace»:

Современные проблемы в сфере мониторинга.

Основные причины изменить решение для мониторинга.

Dynatrace: что это такое?

Особенности использования Dynatrace.

Демонстрация Dynatrace.

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