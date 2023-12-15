Компания Dell Technologies наградила партнеров в Азербайджане

14 декабря 2023 года компания Dell Technologies провела в ресторане «Chayki» торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов 2023 финансового года. В рамках мероприятия лучшим партнерам компании в Азербайджане были вручены награды. Победителями в следующих номинациях стали:
- «Rising Star» — Seeton Azerbaijan
- «Excellence in Service Delivery» — R.I.S.K.
- «Breakthrough Award» — Ultra Technologies
- «Excellence in Business Transformation» — Gulfsteam Distribution
- «Distributor of the Year» — MUK
Отметив выдающиеся заслуги партнеров, представитель Dell Technologies в Азербайджане Джаваншир Исмаилов отметил, что целью ежегодного мероприятия, проводимого компанией на уровне региона West CIS, является укрепление связей с партнерами, а также награждение лучших из них. «По итогам 2023 года в нашем регионе было проведено награждение в 9 номинациях. Очень радует тот факт, что в четырех из них победителями стали азербайджанские компании», — подчеркнул Джаваншир Исмаилов.
Представитель Dell Technologies поздравил партнеров с успехами и отметил, что совместно компаниям удалось добиться высокого роста в 2023 году. «Победа в четырех номинациях говорит о серьезном росте нашего присутствия на рынке. Нам удалось построить серьезную партнерскую сеть. Основная задача в 2024 году — увеличение технологического присутствия на рынке за счет внедрения самых передовых решений и продуктов Dell Technologies», — сказал Джаваншир Исмаилов.