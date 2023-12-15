Компания Dell Technologies наградила партнеров в Азербайджане

14 декабря 2023 года компания Dell Technologies провела в ресторане «Chayki» торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов 2023 финансового года. В рамках мероприятия лучшим партнерам компании в Азербайджане были вручены награды. Победителями в следующих номинациях стали:

«Rising Star» — Seeton Azerbaijan

«Excellence in Service Delivery» — R.I.S.K.

«Breakthrough Award» — Ultra Technologies

«Excellence in Business Transformation» — Gulfsteam Distribution

«Distributor of the Year» — MUK

Отметив выдающиеся заслуги партнеров, представитель Dell Technologies в Азербайджане Джаваншир Исмаилов отметил, что целью ежегодного мероприятия, проводимого компанией на уровне региона West CIS, является укрепление связей с партнерами, а также награждение лучших из них. «По итогам 2023 года в нашем регионе было проведено награждение в 9 номинациях. Очень радует тот факт, что в четырех из них победителями стали азербайджанские компании», — подчеркнул Джаваншир Исмаилов.