spot_img
20 декабря, 2023
ДомойИнтервьюКак управлять данными для стимулирования роста бизнеса

Как управлять данными для стимулирования роста бизнеса

Lenovo

Независимо от того, сколько данных хранит бизнес, они становятся ценными только тогда, когда компании правильно ими управляют. О том, почему управление данными является ключом к росту бизнеса, читайте в нашем интервью с директором по продажам систем хранения данных Lenovo в регионе EMEA Марко Поццони (Marco Pozzoni). Марко отвечает за разработку и расширение стратегии выхода на рынок для практики управления данными в регионе EMEA. Обладает более чем 20-летним опытом работы в IТ-секторе и обширным международным опытом в управлении, продажах, маркетинге и развитии бизнеса.

— Данные сегодня — это новая «нефть»? Если так, то почему?

— Данные — это самый ценный актив, который сегодня есть у любой компании, и управление данными имеет основополагающее значение для извлечения их ценности и стимулирования роста. Вот почему управление данными важно для современного бизнеса. Этот драгоценный ресурс может находиться где угодно, в датчике автомобиля или в IТ-системе в торговых точках. Управление данными, их объединение в облаке, на локальных устройствах и на периферии позволяет их быстро монетизировать.

Например, возьмем камеру видеонаблюдения в магазине, которая c помощью видеоаналитики отслеживает трафик или поведение покупателей. Несколько лет назад, чтобы получить доступ к этой информации, она сначала записывалась, затем передавалась в центр обработки данных, где использовалась по назначению. Сегодня мы имеем возможность работать с данными в режиме реального времени. Все благодаря тому, что современные камеры уже оснащены искусственным интеллектом (ИИ), который позволяет обрабатывать данные прямо на самом устройстве и оперативно принимать решения, влияющие на результаты бизнеса. При этом информация по-прежнему перемещается в центр обработки данных, но уже для других задач.

Управление данными — это не только аппаратное или программное обеспечение, это экосистема. Независимо от того, где эти данные находятся, задача бизнеса сделать так, чтобы они были доступны пользователям и приложениям в рамках всей экосистемы. Эффективное управление данными позволяет предприятиям воспользоваться их преимуществами. Они становятся, своего рода, «топливом» для бизнес-приложений, принятия оперативных решений и стратегического планирования.

— Что вы понимаете под эффективным управлением данными?

— Требования организаций к данным не уменьшаются, а со временем они будут только расти. Как будут расти и объемы данных, генерируемых компаниями, приложениями, внешними источниками. Устаревшие системы управления данными, которые были созданы для закрытых ЦОД, не будут способны удовлетворить эти растущие требования. Наше исследование показало, что только 23% компаний готовы адаптировать свои стратегии к растущим объемам данных, генерируемых подключенными устройствами.

Под эффективным управлением данными мы понимаем возможность бизнеса иметь постоянный доступ к растущему потоку данных, его готовность работать с такими данными, чтобы развертывать новые услуги и быстрее масштабироваться. Такой подход позволяет обеспечить бизнес своевременной информацией, которая может быть полезна для принятия решений, открытия новых бизнес-направлений или даже к переосмыслению стратегии всей компании. Эффективное управление данными осуществляется в различных формах, включающих как аппаратное, так и программное обеспечение. К числу таких решений относятся унифицированные системы хранения данных, которые позволяют организациям работать и управлять файлами и приложениями с одного устройства, сети хранения данных (SAN), обеспечивающие сетевой доступ к устройствам хранения. Гиперконвергентная инфраструктура (HCI), виртуализирующая все элементы обычных аппаратных систем, также помогает обеспечить единое управление всеми ресурсами вычислительных систем. Это позволяет упростить внедрение инноваций, снизить затраты, повысить гибкость и ускорить получение результатов при работе с данными.

— Какова должна быть стратегия работы с данными, чтобы она была эффективной?

— Помимо выбора инфраструктуры, важно тщательно продумать, какие решения следует использовать, чтобы найти стратегию, отвечающую конкретным потребностям бизнеса. И здесь не существует универсального подхода, поэтому очень важна непредвзятость.

Масштабируемость очень важна, а модели с оплатой по факту использования позволяют приобрести необходимую мощность в нужный момент. Независимо от того, идет ли речь об озере данных или о небольших хранилищах данных, которые взаимодействуют друг с другом, ключевым моментом является целостный подход. Руководители компаний должны понимать, чего они хотят достичь в перспективе следующих пяти лет.

В компаниях, которые освоили эффективное управление данными, IТ-команды тесно сотрудничают с остальными подразделениями бизнеса, обеспечивая доступность данных и своевременное предоставление информации. По нашим данным, только 52% организаций довольны своей текущей платформой данных. И лишь 15% опрошенных эффективно используют данные, то есть их IТ-команда работает в тесном сотрудничестве с бизнесом для реализации инициатив, основанных на данных. При этом, даже среди таких организаций наблюдается разрыв в коммуникации между теми, кто отвечает за покупку технологий обработки данных, и остальной частью бизнеса.

В подавляющем большинстве компаний, где данные используются совместно в различных бизнес-функциях, таких как отделы продаж или маркетинга, а не преимущественно принадлежат и доступны одной команде, наблюдается увеличение доходов и повышение удовлетворенности клиентов. Другими словами, эффективное управление данными обеспечивает четкие, измеримые результаты.

— Как компаниям обеспечить безопасность данных?

— Управление данными естественным образом работает рука об руку с аналитикой данных, и безопасность данных становится все более важной, поскольку взаимодействие с партнерами предполагает обмен данными. Поэтому управление, аналитика и безопасность данных — три важных взаимосвязанных элемента.

По нашим наблюдениям, многие компании до сих пор не имеют автоматизированных решений для работы с данными, что приводит к тому, что они могут использоваться недостаточно эффективно или не использоваться вообще. Поэтому, повышение уровня автоматизации управления данными будет основным фактором, способствующим раскрытию ценности данных в ближайшие годы.

Безопасность данных также область для развития. В условиях постоянно меняющихся угроз и усложняющегося бизнес-ландшафта инструментарий для обеспечения безопасности данных должен совершенствоваться в тандеме с ростом данных. Поэтому, выбирая решения для управления данными со встроенной сквозной безопасностью от периферии до облака, организации могут обеспечить защиту своих данных в любое время и из любого места.

Немаловажным элементом является и «культура данных». Под этим я имею в виду комплекс мер и мероприятий, способствующих улучшению взаимодействия между командами данных и бизнес-подразделениями внутри компании. Это — и повышение квалификации сотрудников, работающих с данными, и найм профильных специалистов, и обеспечение надзора за использованием, хранением, обменом данными.

Предыдущая статья
OPPO şirkəti Pad Neo planşetini təqdim etməyə hazırlaşır
Следующая статья
Redmi Note 13 Pro+ smartfonunun qlobal versiyasının qiymətləri açıqlanıb
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,085ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
707ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»