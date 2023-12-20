Как управлять данными для стимулирования роста бизнеса

Независимо от того, сколько данных хранит бизнес, они становятся ценными только тогда, когда компании правильно ими управляют. О том, почему управление данными является ключом к росту бизнеса, читайте в нашем интервью с директором по продажам систем хранения данных Lenovo в регионе EMEA Марко Поццони (Marco Pozzoni). Марко отвечает за разработку и расширение стратегии выхода на рынок для практики управления данными в регионе EMEA. Обладает более чем 20-летним опытом работы в IТ-секторе и обширным международным опытом в управлении, продажах, маркетинге и развитии бизнеса.

— Данные сегодня — это новая «нефть»? Если так, то почему?

— Данные — это самый ценный актив, который сегодня есть у любой компании, и управление данными имеет основополагающее значение для извлечения их ценности и стимулирования роста. Вот почему управление данными важно для современного бизнеса. Этот драгоценный ресурс может находиться где угодно, в датчике автомобиля или в IТ-системе в торговых точках. Управление данными, их объединение в облаке, на локальных устройствах и на периферии позволяет их быстро монетизировать.

Например, возьмем камеру видеонаблюдения в магазине, которая c помощью видеоаналитики отслеживает трафик или поведение покупателей. Несколько лет назад, чтобы получить доступ к этой информации, она сначала записывалась, затем передавалась в центр обработки данных, где использовалась по назначению. Сегодня мы имеем возможность работать с данными в режиме реального времени. Все благодаря тому, что современные камеры уже оснащены искусственным интеллектом (ИИ), который позволяет обрабатывать данные прямо на самом устройстве и оперативно принимать решения, влияющие на результаты бизнеса. При этом информация по-прежнему перемещается в центр обработки данных, но уже для других задач.

Управление данными — это не только аппаратное или программное обеспечение, это экосистема. Независимо от того, где эти данные находятся, задача бизнеса сделать так, чтобы они были доступны пользователям и приложениям в рамках всей экосистемы. Эффективное управление данными позволяет предприятиям воспользоваться их преимуществами. Они становятся, своего рода, «топливом» для бизнес-приложений, принятия оперативных решений и стратегического планирования.

— Что вы понимаете под эффективным управлением данными?

— Требования организаций к данным не уменьшаются, а со временем они будут только расти. Как будут расти и объемы данных, генерируемых компаниями, приложениями, внешними источниками. Устаревшие системы управления данными, которые были созданы для закрытых ЦОД, не будут способны удовлетворить эти растущие требования. Наше исследование показало, что только 23% компаний готовы адаптировать свои стратегии к растущим объемам данных, генерируемых подключенными устройствами.

Под эффективным управлением данными мы понимаем возможность бизнеса иметь постоянный доступ к растущему потоку данных, его готовность работать с такими данными, чтобы развертывать новые услуги и быстрее масштабироваться. Такой подход позволяет обеспечить бизнес своевременной информацией, которая может быть полезна для принятия решений, открытия новых бизнес-направлений или даже к переосмыслению стратегии всей компании. Эффективное управление данными осуществляется в различных формах, включающих как аппаратное, так и программное обеспечение. К числу таких решений относятся унифицированные системы хранения данных, которые позволяют организациям работать и управлять файлами и приложениями с одного устройства, сети хранения данных (SAN), обеспечивающие сетевой доступ к устройствам хранения. Гиперконвергентная инфраструктура (HCI), виртуализирующая все элементы обычных аппаратных систем, также помогает обеспечить единое управление всеми ресурсами вычислительных систем. Это позволяет упростить внедрение инноваций, снизить затраты, повысить гибкость и ускорить получение результатов при работе с данными.

— Какова должна быть стратегия работы с данными, чтобы она была эффективной?

— Помимо выбора инфраструктуры, важно тщательно продумать, какие решения следует использовать, чтобы найти стратегию, отвечающую конкретным потребностям бизнеса. И здесь не существует универсального подхода, поэтому очень важна непредвзятость.

Масштабируемость очень важна, а модели с оплатой по факту использования позволяют приобрести необходимую мощность в нужный момент. Независимо от того, идет ли речь об озере данных или о небольших хранилищах данных, которые взаимодействуют друг с другом, ключевым моментом является целостный подход. Руководители компаний должны понимать, чего они хотят достичь в перспективе следующих пяти лет.

В компаниях, которые освоили эффективное управление данными, IТ-команды тесно сотрудничают с остальными подразделениями бизнеса, обеспечивая доступность данных и своевременное предоставление информации. По нашим данным, только 52% организаций довольны своей текущей платформой данных. И лишь 15% опрошенных эффективно используют данные, то есть их IТ-команда работает в тесном сотрудничестве с бизнесом для реализации инициатив, основанных на данных. При этом, даже среди таких организаций наблюдается разрыв в коммуникации между теми, кто отвечает за покупку технологий обработки данных, и остальной частью бизнеса.

В подавляющем большинстве компаний, где данные используются совместно в различных бизнес-функциях, таких как отделы продаж или маркетинга, а не преимущественно принадлежат и доступны одной команде, наблюдается увеличение доходов и повышение удовлетворенности клиентов. Другими словами, эффективное управление данными обеспечивает четкие, измеримые результаты.

— Как компаниям обеспечить безопасность данных?

— Управление данными естественным образом работает рука об руку с аналитикой данных, и безопасность данных становится все более важной, поскольку взаимодействие с партнерами предполагает обмен данными. Поэтому управление, аналитика и безопасность данных — три важных взаимосвязанных элемента.

По нашим наблюдениям, многие компании до сих пор не имеют автоматизированных решений для работы с данными, что приводит к тому, что они могут использоваться недостаточно эффективно или не использоваться вообще. Поэтому, повышение уровня автоматизации управления данными будет основным фактором, способствующим раскрытию ценности данных в ближайшие годы.

Безопасность данных также область для развития. В условиях постоянно меняющихся угроз и усложняющегося бизнес-ландшафта инструментарий для обеспечения безопасности данных должен совершенствоваться в тандеме с ростом данных. Поэтому, выбирая решения для управления данными со встроенной сквозной безопасностью от периферии до облака, организации могут обеспечить защиту своих данных в любое время и из любого места.

Немаловажным элементом является и «культура данных». Под этим я имею в виду комплекс мер и мероприятий, способствующих улучшению взаимодействия между командами данных и бизнес-подразделениями внутри компании. Это — и повышение квалификации сотрудников, работающих с данными, и найм профильных специалистов, и обеспечение надзора за использованием, хранением, обменом данными.