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5 декабря, 2023
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9 декабря в рамках Gamesummit состоится крупная игровая конференция

В рамках фестиваля GameSummit Winter Ассоциация разработчиков игр Азербайджана (AGDA) объявляет о проведении крупнейшей конференции, посвященной созданию и продвижению игр.

Программа конференции будет состоять как из выступлений азербайджанских разработчиков, так и представителей ведущих игровых студий, таких как EA (Fifa, Battlefield), iLogos (Angry Birds, Shadow Fight, Chess.com) и даже VFX индустрии (визуальные эффекты в фильмах про «Человека-Паука» и «Аквамена»). В рамках конференции компания Metapro проведет лекцию об играх и web3 технологиях, а также проведет для разработчиков мастер-класс.

Gamesummit Winter пройдет в отеле Flame Towers 9 декабря 2023 года. Это прекрасная возможность для любителей видеоигр принять участие в соревнованиях и в развитии игрового сообщества. Но это больше, чем просто игровые соревнования. Фестиваль представляет собой праздник игровой культуры, предлагающий фанатам платформу для общения и обмена своей страстью к киберспорту и видеоиграм в целом. Gamesummit и AGDA ставят своей целью развитие игровой индустрии в Азербайджане, потому каждый независимый разработчик получит возможность присутствовать на конференции и продемонстрировать навыки с помощью демо-версии своей игры.

Конференция открыта для всех обладателей VİP и Премиум-билетов. Всю дополнительную информацию, детали регистрации и расписания мероприятий будут доступны на официальном сайте фестиваля gamesummit.ai.

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