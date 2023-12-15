Bloomberg: Илон Маск планирует основать собственный университет

Американский миллиардер, владелец Tesla, SpaceX и социальной сети X, Илон Маск намерен основать собственный университет в Остине в штате Техас, пишет издание Bloomberg. Об этом стало известно из налоговых деклараций новой благотворительной организации Маска The Foundation и Austin American-Statesman.

Миллиардер пожертвовал около $100 млн. The Foundation, которая планирует запустить учебный комплекс, включающий начальную и среднюю школу. Учебная программа будет сосредоточена на STEM-дисциплинах — естественные науки, технология, инженерия и математика. Изначально школа примет около 50 учеников. Она будет бесплатной, но в случае введения платы, для нуждающихся будут предусмотрены стипендии.

В будущем, после успешного запуска школы, The Foundation намерена создать университет, который будет обеспечивать образование на высшем уровне по традиционной программе наряду с прикладным обучением, включающим практические кейсы, моделирование, разработку опытно-конструкторских проектов и лабораторные работы. Планируется привлечь опытный преподавательский состав и подать заявку на аккредитацию университета в комиссию по вузам при Южной ассоциации колледжей и школ.

У Маска уже есть опыт в образовательной сфере. В 2014 году предприниматель открыл небольшую частную школу на базе кампуса SpaceX в Калифорнии для пяти своих детей и детей сотрудников космической компании. Он отмечал, что в школе нет оценок и что она сосредоточена на склонностях и способностях учеников. Когда Маск переехал в Техас в 2020 году, школа тоже переехала.