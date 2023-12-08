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8 декабря, 2023
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Хидео Кодзима представил хоррор OD

OD

В ходе церемонии The Game Awards 2023 геймдизайнер Хидео Кодзима представил хоррор OD — свою будущую игру. Проект создается совместно с Xbox Game Studios. Геймдизайнер отметил, что это партнерство поможет создать игру с «ранее невозможной концепцией», которую он «всегда хотел сделать». Кодзима называет проект и фильмом, и «новым опытом».

В трейлере показали, что главные роли в OD исполнили София Лиллис («Оно», «Подземелья и драконы: Честь среди воров»), Удо Кир («Тело для Франкенштейна») и Хантер Шафер («Эйфория»). В создании игры также принял участие Джордан Пил — режиссер хорроров «Нет», «Мы» и «Прочь». Подробностей об OD пока нет.

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