В ходе церемонии The Game Awards 2023 геймдизайнер Хидео Кодзима представил хоррор OD — свою будущую игру. Проект создается совместно с Xbox Game Studios. Геймдизайнер отметил, что это партнерство поможет создать игру с «ранее невозможной концепцией», которую он «всегда хотел сделать». Кодзима называет проект и фильмом, и «новым опытом».

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В трейлере показали, что главные роли в OD исполнили София Лиллис («Оно», «Подземелья и драконы: Честь среди воров»), Удо Кир («Тело для Франкенштейна») и Хантер Шафер («Эйфория»). В создании игры также принял участие Джордан Пил — режиссер хорроров «Нет», «Мы» и «Прочь». Подробностей об OD пока нет.