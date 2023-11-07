Начался судебный процесс «Epic Games против Google»

Началось второе за последние два месяца антимонопольное судебное разбирательство для компании Google. Судебный процесс по иску Epic Games связан с тем, что Google запрещает оплачивать покупки в Android-приложениях в обход ее платежной системы. Как известно, система забирает комиссию в 15 или 30%. Антимонопольное разбирательство продлится около пяти недель и закончится в начале декабря.

Напомним, разногласия между Epic Games с одной стороны и компаниями Google и Apple с другой возник из-за инцидента в августе 2020 года, когда Epic выпустила обновления для своей игры Fortnite, позволив игрокам покупать внутриигровую валюту в обход Google Play и App Store. После этого игра пропала из обоих магазинов приложений. Epic Games подала в суд на обе компании, добиваясь разрешения прямого выставления счетов и неограниченной возможности установки Epic Store на смартфоны.

Иск Epic Games против Apple был подан в суд в 2021 году, а после вынесения решения был обжалован в августе этого года. Epic Games проиграла по девяти пунктам из 10, но еще может выиграть одну уступку в отношении рассылок клиентам по электронной почте.

Теперь рассматривается иск Epic Games против Google, но здесь есть одно ключевое отличие от дела против Apple. Google разрешает загрузку приложений из сторонних источников, что Apple делать запрещает. Epic Games хочет доказать, что, даже предоставляя такую возможность, Google злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке и затрудняет доступ потребителей к приложениям. В частности, компания планирует привлечь внимание к контрактам Google с производителями смартфонов, которые препятствуют установке альтернативных магазинов приложений. В то же время, контракты с разработчиками приложений не позволяют им запускать свои продукты в конкурирующих магазинах. Этот аргумент указывает на нарушения Google как федеральных законов о конкуренции, так и законов Калифорнии, связанных с ограничением торговли.

Для Google дело против Epic в значительной степени связано с тем, чтобы показать, что комиссия в 15–30% справедлива и служит для покрытия издержек бизнеса. Компания будет утверждать, что она взимает разумный процент, необходимый для того, чтобы она могла поддерживать магазин приложений. Google может обратиться за аргументами к результатам судебного разбирательства Epic против Apple.

«Правда в том, что Epic просто хочет получить все преимущества, которые предоставляют Android и Google Play, без необходимости платить за них», — заявил Уилсон Уайт (Wilson White), вице-президент Google по публичной политике и связям с правительством.

Среди свидетелей, которые, как ожидается, дадут показания, будут генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai), а также ключевые руководители Android и представители партнеров Google, таких как Apple и Netflix.