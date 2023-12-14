Google AI Studio — сервис для разработки приложений и чат-ботов на основе ИИ-модели Gemini

Компания Google на прошлой неделе представила семейство больших языковых моделей Gemini. Теперь запущен ряд новых и обновленных сервисов, в том числе служба AI Studio.

AI Studio — это веб-инструмент для разработчиков, который функционирует как шлюз в более широкую экосистему Gemini. С помощью этого сервиса разработчики могут быстро создавать подсказки и чат-боты на базе Gemini, а затем получать API-ключи для использования их в своих приложениях или доступ к коду, чтобы работать над ним в более полнофункциональном IDE.

У пользователей есть бесплатная квота — до 60 запросов в секунду. Затем будет взиматься плата в размере $0,00025 за ввод 1000 символов или $0,0025 за ввод изображения и $0,00005 за вывод 1000 символов. Сейчас разработчики могут пользоваться бесплатной подпиской, так как Google планирует запустить платную версию одновременно с запуском самой мощной модели Gemini Ultra в следующем году. Пользователи смогут контролировать входные и выходные данные API и веб-приложения. Компания при этом гарантирует, что эти данные не будут сопоставляться с аккаунтом Google и ключами API конкретного пользователя.

В AI Studio появится поддержка Gemini Pro, текстовой модели с контекстным окном на 32 тысячи токенов, и модели Gemini Pro Vision, которая принимает текст и изображения или видео в качестве входных данных. Это позволит разработчикам работать как с текстом, так и с изображениями. Разработчики могут выбирать модели, для контроля диапазона ответов ИИ, и приводить примеры, чтобы дать указания боту по тону и стилю. Кроме того, можно настроить параметры безопасности модели. Модель поддерживает 38 языков и доступна в 180 странах.

Жанин Бэнкс (Jeanine Banks), вице-президент, генеральный директор Google Developer X и глава отдела по работе с разработчиками, подчеркнула, что AI Studio — это вход в более широкую экосистему ИИ Google и, в частности, в Vertex AI, корпоративную платформу Google для разработчиков генеративного ИИ.

«Мы также поставляем целый набор SDK, которые позволяют разработчикам запускать и создавать приложения на Gemini Pro, которые могут работать практически везде, от бэкенда с поддержкой Node.js и Python, до мобильных устройств с поддержкой Java, Kotlin и Swift, и до веба, конечно же, с JavaScript», — отметила Бэнкс.

В начале следующего года Google планирует внедрить Gemini в Chrome Dev Tools и мобильную платформу разработки Google Firebase.