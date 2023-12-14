Nokia построит в США к 2025 году передовой научно-исследовательский центр Bell Labs

Компания Nokia сообщила о намерении перенести свой кампус в Мюррей-Хилл (Нью Джерси, США) в новый современный центр исследований и разработок в Нью-Брансуике, расположенный в том же штате. Новый передовой центр позволит стимулировать дальнейшее развитие подразделения Nokia Bell Labs и инноваций в Нью-Джерси.

По словам представителей компании, подразделение Nokia Bell Labs всегда было на переднем крае разработок электроники, а кампус в Мюррей Хилл служил домом для рождения новых технологий более 80 лет. В выборе площадки сыграли важную роль близость экосистемы академических центров, лидеров индустрии и стартапов, что позволит компании разрабатывать передовые технологии в области квантовых вычислений, фотонных и оптических решений, 6G, ИИ и промышленной автоматизации. Новые мощности отвечают специфическим запросам ведущих ученых Nokia Bell Labs. Власти штата считают, что инициатива Nokia не только будет способствовать технологическим инновациям, но и позволит создать в этих местах высокооплачиваемые рабочие места и укрепит статус Нью-Брансуика в качестве нового регионального технохаба.

Новый кампус соответствует требованиям LEED Gold, что поможет Nokia достижению цели по полной декарбонизации деятельности к 2050 году и снижению углеродных выбросов на 50% к 2030. Открытие нового центра запланировано на 2025 год.

Кроме того, при поддержке инвесторов Celesta Capital, America’s Frontier Fund и Roadrunner Venture Studios, анонсировано создание венчурной студии в Нью Джерси, позволяющей раскрыть потенциал Nokia Bell Labs за пределами традиционной сферы интересов компании. Ожидается, что это обеспечит поддержку разработки нового поколения критически важных технологий для США. Сотрудничество будет направлено на использование преимуществ Nokia Bell Labs в разработках в сфере 5G/6G, полупроводников следующего поколения, разработки и упаковки оптических чипов.