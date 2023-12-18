ASUS NUC 13 Rugged — мини-ПК в защищенном корпусе с процессором Intel Alder Lake-N

Компания ASUS анонсировала мини-ПК NUC 13 Rugged, ориентированный на «суровые» условия работы. Согласно спецификации, ПК может корректно работать при температуре окружающей среды от 0° до + 50°C. Во всех конфигурациях NUC 13 Rugged оснащается пылезащищенным корпусом с безвентиляторной системой охлаждения.

В модификациях с 6-ваттным чипом Intel Processor N50 корпус получил гладкую поверхность, а в версиях с 12-ваттными Atom x7211E и Atom x7425E оснащен ребрами охлаждения. Мини-ПК предлагает 8 или 16 Gb оперативной памяти DDR5, накопитель eMMC на 64 Gb и пару слотов для SSD (M.2 2280 + M.2 3042). Также в оснащение входят модуль Intel AX210 (Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2) и по два коннектора: USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI 2.1 (CEC, 4K @ 60 Hz) и Ethernet (2,5 Гбит/с).

Предоставляется пятилетний срок службы в режиме 24/7 с загрузкой железа до 80% и трехлетняя гарантия на компьютер. Цена ASUS NUC 13 Rugged сообщается только по запросу на сайте ASUS.