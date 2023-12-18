Компания Gulfstream Distribution подвела итоги 2023 года

8 декабря в отеле JW Marriott Absheron Baku прошел торжественный гала-вечер, посвященный итогам деятельности компании Gulfstream Distribution в 2023 году. На итоговое мероприятие были приглашены партнеры компании. В торжественном гала-вечере приняло участие более 200 гостей, в число которых также вошли официальные представители вендоров, дистрибьютором которых является Gulfstream Distribution.

Gulfstream Distribution является крупнейшим IT-дистрибьютором на рынке Азербайджана, успешно развивая такие сегменты дистрибуции, как компьютерная и цифровая техника, программное обеспечение для сложных инфраструктур и облачные решения в сфере безопасности. В настоящее время в портфеле компании свыше 30 брендов, в числе которых мировые гиганты Huawei, Cisco, Dell Technologies, Lenovo, Canon, Hikvision, Huawei, Samsung и другие, которые также выступили спонсорами мероприятия. Представители этих компаний лично отметили успехи, которых добились в партнерстве с дистрибьютором в 2023 году. Следует отметить, что в этом году Gulfstream Distribution подписала дистрибьюторский контракт с компанией ASUS, благодаря чему портфель предложений дистрибьютора пополнился новыми и очень востребованными на рынке Азербайджана продуктами.

В ходе гала-вечера по итогам уходящего года лучшим бизнес-партнерам были вручены награды. В их число вошли компании Caspel, Seeton, Ultra Technologies, AzEduNet, ABC Telecom, IPC, Avicom, R.I.S.K., Baku Electronics, Bakinity, Caspian Supply, Pover On, Zetron и Gamenote. Как лучшая компания по бизнес-трансформации в регионе была отмечена и сама компания Gulfstream Distribution. Памятная награда «Excellence in Business Transformation» была вручена команде дистрибьютора представителем Dell Technologies в Азербайджане Джаванширом Исмаиловым.

Подводя итоги уходящего года, представители Gulfstream Distribution отметили, что намерены и далее повышать уровень цифровизации региона, продвигая на рынки технологические новинки в сочетании с превосходным уровнем поддержки клиентов.

Выступая на мероприятии, представители вендоров отметили, что 2023 год продолжил череду успешных и плодотворных лет партнерства с сотрудничества с Gulfstream Distribution, подчеркивая, что намерены и далее развивать партнерство по этому каналу, предоставляя на рынке нашей страны новейшие продукты и решения в 2024 году.