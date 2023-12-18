Acer представил новые ноутбуки на базе процессоров Intel Core Ultra

Компания Acer представила ноутбуки на базе новых процессоров Intel Core Ultra (Meteor Lake). Это мощный игровой ноутбук Predator Triton Neo 16 и ультрапортативный Swift Go 14.

Predator Triton Neo 16 получит флагманский процессор Intel Core Ultra 9 185H с графикой NVIDIA вплоть до GeForce RTX 4070. Ноутбук с 16-дюймовым экраном будет предлагаться с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой 240 Hz или с 3200×2000 пикселей и частотой обновления 165 Hz. Есть порты HDMI, два Thunderbolt 4, устройство для чтения карт памяти micro SD и клавиатура с трехзонной RGB-подсветкой. Acer Predator Triton Neo 16 поступит в продажу в марте 2024 года по цене от 1499 долларов или 1799 евро.

В тонком и легком Swift Go 14 будут использоваться процессоры Core Ultra 5 125H или Core Ultra 7 155H, а также интегрированные графические карты — Intel Arc Graphics или Intel Graphics. Ноутбук оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2880×1880 пикселей и частотой обновления 90 Hz, есть сертификат DisplayHDR True Black 500. Также будет предлагаться опция с сенсорным экраном с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой 60 Hz. В оснащение ноутбука входят два порта USB Type-C с интерфейсом Thunderbolt 4, два USB Type-A, HDMI 2.1, разъем для наушников, кардридер microSD, а также веб-камера 1440p. Отмечается, что в предустановленном программном обеспечении будут использоваться новые функции на базе искусственного интеллекта. Функция PurifiedVoice удаляет фоновый шум, а Purified View позволяет улучшить внешний вид изображения во время видеозвонков, включая размытие фона и коррекцию взгляда. Подобные функции существовали и раньше, но теперь они будут использовать преимущества ИИ-движка NPU в составе Intel Core Ultra. Acer Swift Go 14 появится в продаже уже в этом месяце в некоторых регионах по цене от 1199 евро. В Северной Америке он появится в январе 2024 года по цене от $799.