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24 ноября, 2023
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Nar представил свою социально-ответственную бизнес-модель в университете ADA

Nar

Вносящий вклад в общество проведением продолжительных и полезных проектов Nar поделился своим богатом опытом в области корпоративной социальной ответственности (КСО) со студентами университета ADA. Презентацию провел автор стратегии КСО Nar, директор департамента корпоративных коммуникаций Азиз Ахундов.

Во время презентации была подчёркнута важность освоения бизнесами социальной ответственности, создания стратегий КСО, имплементации социальных проектов и обеспечение их продолжительности.

В качестве успешной модели была представлена подробная информация об основных направлениях стратегии КСО Nar – поддержка лиц с ограниченными возможностями и проекты, направленные на образование, просвещения  и сохранение национальных традиций.

Напомним, что выпущенный Nar несколько месяцев назад первый электронный словарь жестов на азербайджанском языке  – jestdili.az  был удостоен награды как лучший проект КСО года в мировой печати.

Также проект Nar Школа обучения” стал победителем конкурса IPRA Golden World Awards 2019 в номинации “Лучший проект корпоративной социальной ответственности”. Nar, реализующий полезные для общества и признанные в мировом масштабе социальные проекты, также стремится ознакомить бизнес-менеджеров будущего с успешным опытом КСО и побудить их к созданию социально ответственной бизнес-стратегии. Подробную информацию о проектах Nar в сфере корпоративной социальной ответственности вы можете получить на странице nar.az/projects.

 

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