В третьем квартале AMD получила рекордную чистую прибыль

Компания AMD опубликовала отчет за третий квартал 2023 финансового года. Выручка за данный период выросла на 8%, до $5,8 млрд. Операционная прибыль составила $224 млн. против убытка в $64 млн годом ранее. Чистая прибыль выросла более чем на 1000%, до $299 млн.

В прошедшем квартале сегмент продуктов для ЦОД в годовом выражении не вырос, хотя именно он давал AMD крупную выручку в последние годы. Продажи в потребительском сегменте выросли на 42%, в основном благодаря полноценному выходу на рынок мобильных APU Ryzen 7000.

Игровое направление AMD показало убыток на 8% из-за снижения выручки от продаж полузаказных продуктов.