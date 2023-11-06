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7 ноября, 2023
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В WhatsApp появится авторизация через электронную почту

WhatsApp

В бета-версии WhatsApp 23.23.1.77 появилась возможность авторизации через электронную почту, сообщает ресурс WABetaInfo. В настоящее время нововведение доступно ограниченному числу пользователей бета-версий мобильного приложения.

При авторизации на электронную почту пользователя будет высылаться проверочное письмо со ссылкой, по которой необходимо перейти для завершения процесса.

Для использования новой функции необходимо в настройках WhatsApp открыть раздел «Учетная запись», выбрать пункт «Электронная почта» и указать адрес своего почтового ящика. Ожидается, что такой подход позволит надежнее защитить аккаунты. Возможность авторизации посредством SMS-сообщения или звонка по-прежнему останется.

Когда авторизация в WhatsApp по адресу почтового ящика станет доступна всем пользователям — неизвестно.

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