Представлен бюджетный смартфон POCO C65 с экраном 90 Hz за $129

Бренд POCO представил бюджетный смартфон C65, который может заинтересовать покупателей сочетанием аппаратных характеристик и цены. POCO C65 оснащен 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600×720 пикселей, частотой обновления 90 Hz и максимальной яркостью 600 нит. Для защиты экрана используется закаленное стекло Corning Gorilla Glass. Экран сертифицирован TÜV Rheinland на соответствие требованиям к низкому уровню синего света. Есть поддержка технологии снижения мерцания DC dimming.

За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio G85. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 или 256 Gb. Предусмотрен слот для карт microSD.

Основная 50 Мп (f/1.8) камера дополнена 2 Мп датчиком для макросъемки. Разрешение фронтальной камеры равно 8 Мп (f/2.0). Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечит до 25 дней в режиме ожидания, до 31 часов в режиме разговора, до 23 часов просмотра видео и до 114 часов прослушивания музыки. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев, модуль NFC и 3,5-мм аудиоразъем для наушников. Смартфон будет предложен покупателям в черном, синем и фиолетовом цвете корпуса.

Цена POCO C65 стартует с отметки $129 за версию 6/128 Gb памяти.