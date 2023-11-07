Sony прекращает послепродажное обслуживание PS4, PS4 Pro, а также гарнитуры PS VR

Компания Sony объявила о прекращении послепродажного обслуживания игровых консолей PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, а также гарнитуры PlayStation VR.

Послепродажное обслуживание PlayStation 4 CUH-2100 (модель PS4 Slim) было прекращено в конце октября. Sony заявила, что прекратит обслуживание PlayStation 4 Pro CUH-7100 с 20 декабря 2023. В настоящее время большинство продуктов PS4 сняты с производства, а компания продолжает продвигать экосистему игровых консолей PS5. Прошло уже три года с момента выпуска PS5 первого поколения.

Кроме того, с 13 ноября на PS4 и PS5 пропадет возможность загружать контент в соцсеть X (Twitter). Sony уже отправила соответствующее уведомление некоторым пользователям устройств.

В результате изменения пользователи PS4 и PS5 больше не смогут просматривать контент в X, а также напрямую публиковать в соцсеть скриншоты, клипы и сообщения о полученных трофеях. В Sony не объяснили, с чем связан отказ от интеграции с X. Выгружать скриншоты с консоли и публиковать их в X по-прежнему получится через приложение PS App для мобильных устройств.