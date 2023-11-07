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7 ноября, 2023
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С Днем Победы, Родина!

Azercell

По случаю Дня Победы «Azercell Telecom» запустил в социальных сетях проект под хештегом #eyVətən. Лидирующий мобильный оператор страны, поддерживающий всесторонние шаги на пути восстановления, реконструкции и создании новой инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, проводит акции, посвященные празднованию дней городов в этих районах, их расцвету и оживлению, а также организует различные конкурсы. Так, стартовавший 15 октября в социальных сетях проект уже вызвал огромный интерес аудитории.

Кроме того, в рамках кампании, приуроченной к 8 ноября — Дню Победы, абонентам, пользующимся тарифным пакетом «Veteran», будут предоставлены бесплатные минуты для внутрисетевых разговоров. Использовать эти минуты можно будет в течение 24 часов с момента получения SMS.

Следует отметить, что «Azercell Telecom», следуя за нашей армией в ходе 44-дневной Отечественной войны, построила первую мобильную инфраструктуру на наших исторических землях, освобожденных от оккупации, и продолжает осуществлять работы в направлении расширения сети нового поколения и обеспечения возвращающегося домой населения современными услугами связи.

Qüdrətlisən, #eyVətən!

Gülüstansan, #eyVətən!

Bölünməzsən, #eyVətən!

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