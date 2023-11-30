Согласно исследованию, электрокары оказались ненадежными по сравнению с ДВС-моделями

Consumer Reports, американский журнал некоммерческой организации «Consumers Union» (Союз потребителей), провел исследование, чтобы выяснить, так ли надежны электромобили по сравнению с ДВС-моделями, как утверждают производители первых.

Были собраны данные 330 000 владельцев автомобилей за последние 23 года. Оказалось, что бензиновый и дизельный транспорт ломается гораздо реже. По данным исследования, у электрокаров в среднем на 79% больше проблем с надежностью, чем у автомобилей с ДВС. Чаще всего у них возникают неполадки с зарядкой и аккумулятором. У подключаемых гибридов выявлено на 146% больше поломок, чем у ДВС-моделей. Наиболее надежны — простые гибриды. Они ломаются на 26% реже, чем бензиновые и дизельные модели.

Авторы журнала составили рейтинг надежности автомобилей всех типов по брендам. Первое место заняла премиальная марка Toyota Group — Lexus. На втором — сама Toyota, на третьем -британская Min. Следующие четыре места — японские Acura, Honda, Subaru и Mazda. Компания Tesla на 14-м месте.