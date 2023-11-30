HPE отчиталась за четвертый квартал 2023 финансового года

Компания Hewlett Packard Enterpris (HPE) опубликовала результаты за четвертый квартал 2023 финансового года, а также всего года в целом, который был закрыт 31 октября.

Квартальная выручка составила $7,35 млрд., это примерно на 7% меньше прошлогоднего результата, когда компания получила $7,87 млрд. Чистая прибыль составила $642 млн., за аналогичный период прошлого года были убытки в размере $304 млн. Рост чистой прибыли, по заявлению компании, объясняется растущим спросом на НРС-платформы и стремительным развитием сегмента ИИ.

Подразделение Intelligent Edge, отвечающее за продажи продукции для Интернета вещей и сетевой бизнес Aruba, принесло $1,36 млрд. Выручка в сегменте ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC & AI) составила $1,18 млрд. В сфере СХД квартальный объем продаж составил $1,1 млрд. Поступления от платформ для вычислений упали — до $2,6 млрд.

Выручка по итогам 2023 финансового года в целом составила $29,14 млрд. (в 2022 году — $28,50 млрд), рост на 2%. При этом чистая прибыль увеличилась более чем в два раза — с $868 млн. до $2,03 млрд. Годовая выручка подразделения Intelligent Edge составила $5,20 млрд, HPC & AI — $3,91 млрд, продажи в сфере СХД принесли $4,42 млрд, в сегменте вычислений — $11,44 млрд.

HPE ожидает, что в первом квартале 2024 финансового года выручка составит от $6,9 до $7,3 млрд., а чистая прибыль — от 42 до 50 центов на акцию.