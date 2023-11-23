Представлены смартфоны среднего уровня Oppo Reno 11 и 11 Pro

Компания Oppo представила смартфоны среднего уровня Reno 11 и Reno 11 Pro. Новинки имеют необычное оформление задней панели с овальным блоком, на котором нестандартно размещены три объектива. Это первые смартфоны компании, сразу получившие Android 14 с ColorOS 14.

Обе модели оснащены одинаковым 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2412 × 1080 пикселей, кадровой частотой 120 Hz и пиковой яркостью 950 нит. Частота сенсорного слоя — 240 Hz. ШИМ-частота составляет 2160 Hz. Базовая модель базируется на Dimensity 8200, а Pro-версия получила процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Используется оперативная память LPDDR5X и накопители стандарта UFS 3.1.

В основную камеру Oppo Reno 11 входят датчики на 50 Мп (Sony LYT600, f/1.88, автофокус, угол обзора 79 градусов, OIS), 8 Мп (Sony IMX355, широкоугольный объектив, f/2.4, угол обзора 112 градусов) и 32 Мп (телеобъектив, Sony IMX709, f/2.0, оптический зум 2х, цифровой зум 20х, угол обзора 39 градусов). У Reno 11 Pro главный сенсор в основной камере другой — Sony IMX890, f/1.8, OIS. Остальные датчики как в базовой модели. За качество съемки отвечает нейропроцессор MariSilicon X. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (Sony IM709, f/2.4, RGBW, автофокус, угол обзора 90 градусов).

Reno 11 оборудован аккумулятором на 4800 мАч (быстрая зарядка 67 Вт), а Reno 11 Pro – на 4700 мАч (быстрая зарядка 80 Вт). Обе модели получили поддержку 5G, Wi-Fi (2,4/5,1/5,8 GHz), Bluetooth 5.3, GPS, модуль NFC, порт USB Type-C, ИК-порт, подэкранный датчик отпечатков пальцев и стереодинамики. Габариты и вес младшей модели — 162,4 х 74,1 х 7,6 мм и 184 гр, старшей — 163 х 73,4 х 8,2 мм и 190 гр.

Цены на Oppo Reno 11: 8/256 Gb — $395, 12/256 Gb — $395, 12/512 Gb — $422. Reno 11 Pro: 12/256 Gb — $493, 12/512 Gb — $535. Смартфоны будут доступны в трех цветах — черном, белом и зеленом. Продажи Reno 11 в Китае начнутся 25 ноября, а Reno 11 Pro – 1 декабря. По релизу глобальных версий информация будет позднее.