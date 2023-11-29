Amazon представил чат-бота Q

Компания Amazon представила чат-бота под названием Q. ИИ-помощник разработан подразделением облачных вычислений Amazon и предназначен не для обычных потребителей, а для корпоративных пользователей. Ожидается, что Amazon Q будет конкурировать с другими корпоративными чат-ботами включая Copilot, Google Duet AI и ChatGPT Enterprise.

Amazon, являясь одним из ведущих операторов облачных вычислений, имеет большую пользовательскую базу среди корпоративных клиентов, которые хранят огромные объемы информации на ее облачных серверах. По словам исполнительного директора Amazon Web Services Адам Селипски (Adam Selipsky), клиенты компании заинтересованы в использовании чат-ботов на рабочих местах, но они хотят быть уверены в том, что ИИ-помощники будут обладать достаточным уровнем защиты от утечек корпоративных данных.

«Многие компании в разговоре со мной отметили, что они запретили своим сотрудникам использовать ИИ-чат-боты из соображений безопасности и конфиденциальности». Amazon Q имеет все шансы стать важным помощником для миллионов людей в их повседневных рабочих задачах» — заявил Селипски.

В отличие от ChatGPT и Bard, Amazon Q не основан на какой-то конкретной языковой ИИ-модели. Вместо этого он использует платформу Amazon Bedrock, которая объединяет несколько систем искусственного интеллекта, включая собственный Titan от Amazon, а также модели ИИ, разработанные Anthropic и Meta.

На данное время чат-бот Amazon Q поддерживает следующие функции:

ответы на вопросы и генерацию текста на общие темы. В сгенерированном ответе будет подробное объяснение и ссылки на веб-сайты и материалы;

можно указать конкретные требования для генерации, чтобы уточнить контекст и сценарий использования;

исправление ошибок непосредственно в консоли сервисов AWS;

помощь в выборе оптимальной конфигурации экземпляра Amazon EC2 под необходимую рабочую нагрузку;

интеграцию с редакторами кода и популярными IDE;

автоматическое обновление кода приложений. Во время предварительного запуска можно использовать Amazon Q для миграции с Java 8 и 11 до версии 17.

Amazon Q доступен в режиме предварительного просмотра в AWS Console, Amazon CodeCatalyst, в плагине Amazon CodeWhisperer для IDE и чате. Чат-бот доступен в двух тарифах: Business за $20 в месяц и Builder за $25.