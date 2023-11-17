Apple добавит поддержку стандарта RCS на iPhone

Компания Apple объявила, что добавит поддержку стандарта Rich Communication Services (RCS) на iPhone. Протокол обмена сообщениями RCS, который развивает GSM Association, уже несколько лет подряд поддерживают все Android-смартфоны. Совместимость с RCS получит приложение iMessage «позднее в 2024 году». Apple сохранит разделение типов сообщений по цвету. Отправленные через сам мессенджер сообщения будут помечаться синей подложкой, через SMS и RCS — зеленой.

«Позже, в следующем году мы добавим поддержку универсального профиля RCS, стандарта, опубликованного в настоящее время GSM Association. Мы считаем, что универсальный профиль RCS обеспечит лучшую совместимость по сравнению с SMS или MMS. RCS будет работать вместе с iMessage, который по-прежнему будет лучшим и наиболее безопасным средством обмена сообщениями для пользователей Apple», — сообщила компания ресурсу 9To5Mac.

Стандарт RCS отличается от SMS и MMS тем, что в нем нет ограничений на количество символов, есть поддержка групповых чатов, получение уведомлений о прочтении сообщений и возможность делиться фотографиями и видео с высоким разрешением. Благодаря поддержке RCS, владельцы устройств с различными ОС могут общаться в одном чате и передавать файлы друг другу без каких-либо ограничений. Кроме того, RCS-чаты позволяют отправлять сообщения по Wi-Fi или мобильному интернету, а также защищены сквозным шифрованием.

Google, Samsung и другие производители смартфонов, которые уже используют стандарт RCS, многократно призывали Apple начать использовать этот протокол. Однако компания отказывалась от этого, заявляя, что пользователи iPhone довольны мессенджером iMessage. Скорее всего, Apple решила добавить поддержку RCS на iPhone из-за требований антимонопольного закона о цифровых рынках (DMA), принятого в ЕС в ноябре 2022 года. Он направлен на то, чтобы ограничить власть ведущих технологических корпораций.

Сообщения RCS не заменят собой iMessage на iPhone. Они будут доступны совместно с фирменным мессенджером компании. Кроме того, в Apple подчеркнули, что протокол iMessage гораздо более безопасен и обеспечивает лучшую конфиденциальность, чем RCS, за счет сквозного шифрования и расширенной защиты данных в iCloud. При этом компания будет работать с GSM Association над улучшением стандарта, включая повышение безопасности.