В PS Store и Microsoft Store началась крупная распродажа «Черная пятница»

В PS Store и Microsoft Store стартовала распродажа в рамках «Черной пятницы». Она продлится до 28 ноября и 1 декабря соответственно. Скидки получили самые разные игры, в том числе выпущенные в 2023 году.

Кроме того, Sony и Microsoft уменьшили стоимость игр от своих внутренних студий: например, на Xbox первую скидку получила Starfield, спустя два с половиной месяца после релиза.

Скидки на некоторые игры Sony (стандартные издания):

Horizon Call of the Mountain — 29%

The Last of Us Part I — 38%

Horizon Forbidden West — 40%

God of War: Ragnarök — 43%

Годовая подписка PS Plus — 20-30% в зависимости от плана

Скидки на некоторые игры Microsoft (стандартные издания):