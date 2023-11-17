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17 ноября, 2023
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В PS Store и Microsoft Store началась крупная распродажа «Черная пятница»

Store

В PS Store и Microsoft Store стартовала распродажа в рамках «Черной пятницы». Она продлится до 28 ноября и 1 декабря соответственно. Скидки получили самые разные игры, в том числе выпущенные в 2023 году.

Кроме того, Sony и Microsoft уменьшили стоимость игр от своих внутренних студий: например, на Xbox первую скидку получила Starfield, спустя два с половиной месяца после релиза.

Скидки на некоторые игры Sony (стандартные издания):

  • Horizon Call of the Mountain — 29%
  • The Last of Us Part I — 38%
  • Horizon Forbidden West — 40%
  • God of War: Ragnarök — 43%
  • Годовая подписка PS Plus — 20-30% в зависимости от плана

Скидки на некоторые игры Microsoft (стандартные издания):

  • Starfield — 20%
  • Hi-Fi Rush — 25%
  • Forza Motorsport и Forza Horizon 5 Premium Editions Bundle — 40%
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