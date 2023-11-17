В PS Store и Microsoft Store началась крупная распродажа «Черная пятница»

В PS Store и Microsoft Store стартовала распродажа в рамках «Черной пятницы». Она продлится до 28 ноября и 1 декабря соответственно. Скидки получили самые разные игры, в том числе выпущенные в 2023 году.
Кроме того, Sony и Microsoft уменьшили стоимость игр от своих внутренних студий: например, на Xbox первую скидку получила Starfield, спустя два с половиной месяца после релиза.
Скидки на некоторые игры Sony (стандартные издания):
- Horizon Call of the Mountain — 29%
- The Last of Us Part I — 38%
- Horizon Forbidden West — 40%
- God of War: Ragnarök — 43%
- Годовая подписка PS Plus — 20-30% в зависимости от плана
Скидки на некоторые игры Microsoft (стандартные издания):
- Starfield — 20%
- Hi-Fi Rush — 25%
- Forza Motorsport и Forza Horizon 5 Premium Editions Bundle — 40%