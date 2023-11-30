Представлен флагманский смартфон Meizu 21

Компания Meizu представила в Китае новый флагманский смартфон Meizu 21. Аппарат получил плоский экран с рамкой из авиационного алюминия толщиной 1,74 мм (со всех сторон). Применяется 10-битная AMOLED E6-панель от Samsung диагональю 6,55 дюйма, разрешением 2340 x 1080 пикселей (393 ppi), кадровой частотой 120 Hz, пиковой яркостью 1800 нит и поддержкой HDR10+. Частота регулировки ШИМ составляет 1920 Hz. Для защиты используется стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Meizu 21 работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 с системой охлаждения Meizu Ice World OneMind 10.5 площадью 37 345 мм². В камерах используются только датчики Samsung. Основная камера тройная, в нее входят главный модуль на 200 Мп (Samsung HP3, 1/1.4, f/1.7, OIS+EIS), 12 Мп (сверхширокоугольный объектив, f/2.4, угол захвата 122 градусов) и 5 Мп (сенсор глубины, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.4).

Емкость аккумулятора составляет 4800 мА·ч, он поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт. Производитель обещает 100% зарядки за 40 мин. Также аппарат получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, ИК-пульт, стереодинамики с Dolby Atmos и защита IP54. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев последнего поколения (под экраном), разблокирует смартфон всего за 0,075 сек. Работает смартфон на базе Android 14 с Flyme 10.5. Габариты составляют 156,7 x 75,3 x 7,9 мм, вес — 198 гр.

Продажи Meizu 21 в Китае начнутся 5 декабря в четырех расцветках корпуса: белой, черной, салатовой и фиолетовой. В комплект поставки также входит зарядное устройство и прозрачный чехол. Цены такие: 8/256 Gb — $480, 12/256 Gb — $520 и 12/512 Gb — $565.