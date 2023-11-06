Bloomberg: Apple обновит всю линейку iPad в следующем году

Компания Apple планирует обновить всю линейку планшетов iPad в 2024 году. Об этом рассказал обозреватель издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) в своей рассылке Power On.

«Apple могла бы поторопиться с выпуском новых продуктов, но обновленные iPad и AirPods еще не готовы. Компания планирует обновить весь модельный ряд iPad в течение 2024 года. В следующем году также появится обновленная версия AirPods, а в 2025 году — новая модель Pro», — говорится в сообщении журналиста.

Гурман также отметил, что 2023 год станет первым годом, когда Apple не выпустила ни одной новой модели iPad с тех пор, как планшет был впервые представлен в 2010 году. iPad и iPad Pro были обновлены в октябре 2022 года, iPad mini — в сентябре 2021 года, iPad Air — в марте 2022 года.