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29 ноября, 2023
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Представители Gamesummit посетили Лиссабон и Милан

Gamesummit

Представители команды GameSummit недавно посетили два широко известных фестиваля — Lisboa Games Week, который проходила с 23 по 26 ноября 2023 года в Лиссабоне, и Milan Games Week & Cartoomics, проходивший с 24 по 26 ноября в Милане. Цель визита заключалась в изучении опыта одного из крупнейших в Европе мероприятий в области видеоигр.

Оба фестиваля известны своим широким представлением новых игр, игровых устройств и смесью культур игр, eSports и поп-культуры. Команда посетила различные сессии, изучила новые игровые технологии и вступила в контакт с международными экспертами и энтузиастами игровой индустрии.

Полученные знания и опыт имеют ключевое значение для улучшения предстоящего мероприятия GameSummit Winter Baku, запланированного на 9 декабря 2023 года в отеле Flame Towers в Баку. Вдохновленные увиденным на крупных европейских площадках, азербайджанская команда стремится воссоздать такой же высокий уровень участия и впечатлений участников, внедряя последние тенденции и инновации, увиденные в Лиссабоне и Милане.

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