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29 ноября, 2023
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AV-Comparatives вновь признала EDR-решение «Лаборатории Касперского» стратегическим лидером

Kaspersky EDR Expert

Решение Kaspersky EDR Expert (KEDR Expert) второй год подряд получило статус стратегического лидера (Strategic Leader) по итогам теста Endpoint Prevention and Response (EPR), проведённого компанией AV-Comparatives. Эта наивысшая награда подтверждает, что продукт обеспечивает высокий уровень предотвращения инцидентов и реагирования на них, с низкими уровнем ложных срабатываний и итоговой стоимостью владения решением.

Поскольку число сложных целевых атак постоянно растёт, предприятиям приходится уделять больше внимания кибербезопасности, в том числе внедрять комплексные и эффективные решения для защиты своих бизнес-активов. По оценке Coherent Market Insights, совокупный среднегодовой темп роста мирового EDR-рынка в 2023—2030 годах составит 26,12%. Это значит, что EDR-решения быстро становятся стандартным инструментом кибербезопасности для большинства организаций.

В тесте AV-Comparatives участвовали 12 защитных продуктов. Для проверки их эффективности использовались 50 различных сценариев целевых атак. Решения оценивали по следующим показателям: активное реагирование, или предотвращение (Active Response, Prevention), пассивное реагирование, или обнаружение (Passive Response, Detection), затраты на реагирование на ложные срабатывания (Operational Accuracy Costs) и затраты от задержек бизнес-процессов в угоду функционированию решения безопасности (Workflow Delay Costs).

Решение Kaspersky EDR Expert обнаружило и предотвратило все 50 сценариев атак, получив абсолютные 100% по уровням накопленного активного и пассивного реагирования. При этом тест показал, что при использовании продукта не возникнет дополнительных затрат из-за задержки рабочего процесса — пользователям не нужно ждать, пока все файлы будут проанализированы. Kaspersky EDR Expert также вошёл в топ-2 участников с низкой совокупной стоимостью владения (TCO).

«Мы заинтересованы в регулярных независимых профессиональных тестах нашего флагманского корпоративного решения Kaspersky EDR Expert — в целях получения экспертного мнения со стороны о его реальных возможностях. Тесты помогают нам улучшать продукт и быть уверенными в том, что мы разрабатываем эффективные технологии и решения. EPR-тест от AV-Comparatives — один из таких. Мы рады узнать, что Kaspersky EDR Expert успешно защитил корпоративную инфраструктуру на 100% от проведенных целевых атак и вновь получил наивысший статус стратегического лидера», — отмечает Александр Лискин, руководитель управления исследования угроз «Лаборатории Касперского».

Согласно исследованию, решение качественно описывает каждый шаг атаки в терминах тактик, техник и процедур MITRE ATT&CK, предоставляет SOC-аналитикам всю необходимую информацию для исследования инцидентов, помогает правильно приоритизировать оповещения об угрозах, сведя к минимуму «шум» от всех уведомлений.

«Решение Kaspersky EDR Expert признано стратегическим лидером второй год подряд. В ходе теста оно защитило инфраструктуру защищаемой организации от всех целевых атак — причём ещё до проникновения во внутреннюю сеть и её заражения», — комментирует Андреас Клементи (Andreas Clementi), CEO и основатель AV-Comparatives.

Ознакомиться с результатами теста можно по ссылке. Узнать больше о Kaspersky EDR Expert можно на сайте.

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