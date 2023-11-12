Поколение Z считает «оформление» цифрового аватара важнее, чем реального образа

Американская компания по разработке компьютерных игр Roblox опубликовала отчет о тенденциях в области цифрового самовыражения, моды и красоты в 2023 году (What’s Next in Digital Self-Expression?). Исследование показывает, что поколение Z становится все более требовательным к возможности создавать максимально персонифицированные цифровые аватары. Некоторые респонденты даже отметили, что им нравится заниматься «экипировкой» виртуального «я» больше, чем работать над своим реальным образом в жизни.

Аналитике подверглись ответы более 1,5 тыс. пользователей Roblox в США и Великобритании в возрасте от 14 до 26 лет. Выводы, к которым пришли исследователи:

56% респондентов считают, что оформление своего цифрового аватара важнее, чем оформление самих себя в реальной жизнью (в прошлом году этот показатель был 42%);

26% говорят, что если бы пришлось выбирать, то нарядить свой аватар им было бы важнее, чем одеваться самим в физическом мире;

52% готовы тратить не менее $10 в месяц на цифровую моду, 19% готовы тратить до $20, еще 18% — $50-100,

85% считают, что значимость цифровой моды «немного» выросла в сравнении с прошлым годом, а 53% уверены, что выросла «значительно»;

42% опрошенных признались, что создание цифрового образа вдохновило их сменить стиль и в реальной жизни (из них 84% опирались именно на стиль своего аватара, а один из четырех респондентов согласился с утверждением, что хотел бы выглядеть в точности, как аватар);

165 млрд. аватаров были обновлены в Roblox’е за последние 3 года, что на 38% больше по сравнению с предыдущим годом;

1,6 млрд. предметов цифровой моды были куплены за 2023 год, что на 15% больше, чем в 2022 году.

Результаты опроса доказали аналитикам Roblox, что самовыражение уже стало жизненно важной частью опыта многих людей (и в особенности поколения Z) в иммерсивных 3D-пространствах. И им важно, чтобы разработчики расширяли возможности показать себя самыми разными способами, а бренды задумывались о психологии создания образа аватара, выходя на рынки в метавселенных.

Именно модные и косметические бренды являются одними из самых активных в пространстве метавселенных и индустрии цифровых аватаров. Среди наиболее активных в Roblox’е можно отметить e.l.f. Beauty, Threadless, House of Blueberry, Cocone и др.

Исследователи отметили пять ключевых тенденций:

Рост значимости цифрового самовыражения;

Важность узнаваемости бренда для приобретения предметов цифровой моды (трое из четырех респондентов уверены, что носить цифровую одежду нужно только от признанного бренда);

Готовность больше платить за эксклюзивные цифровые модели (игроки выстраивались в цифровые «очереди», чтобы получать уникальные товары от Gucci, CHRUSH, Monstercat & @WhoseTrade и др);

Возможность безопасно экспериментировать с собственным образом (включая макияж — эта функция важна для 51% пользователей, наносящих косметику, и прически — только в этом году игроки купили 139 млн. видов стрижек и укладок, причем 7,3 млн. пользователей сделали это более пяти раз);

Влияние самовыражения в цифровом пространстве на реальное самочувствие (88% говорят, что самовыражение в иммерсивных пространствах помогло им выразить себя и в физическом мире).

Пользователям нравится, что посредством цифрового аватара можно легче и быстрее понравиться самим себе (62%), ощутить больше «свободы самовыражения» и «творческих возможностей» (40%), не чувствовать оценку и осуждение и даже испытывать более искренние эмоции.

В этом году такой «наряд», как «эмоции» купили 9,8 млн. пользователей Roblox, что на 64% больше по сравнению с предыдущим годом. 86% респондентов говорят, что важно, чтобы их аватар был способен выражать эмоции.

Исследование также показало, что вдвое больше (в сравнении с 2022 годом) участников опроса считают, что в метавселенной о них меньше судят по внешности, чем в физическом мире. Респонденты в 2,2 раза чаще говорили, что выражать себя в иммерсивных пространствах с помощью своего аватара приятнее («больше меня»), чем публиковать 2D фотографии из физического мира в социальных сетях.

Они также отметили, что самовыражение в сети помогает налаживать связи с другими людьми (29%), повышает уверенность в себе (24%), позволяет по-настоящему самовыражаться (21%) и помогает улучшить психическое здоровье (25%).

Источник: rb.ru