spot_img
13 ноября, 2023
ДомойТелекомСтатьиIBM учредил фонд на $500 млн. для поддержки ИИ-стартапов, ориентированных на корпоративных...

IBM учредил фонд на $500 млн. для поддержки ИИ-стартапов, ориентированных на корпоративных клиентов

IBM

Компания IBM учредила фонд Enterprise AI Venture Fund, который будет поддерживать стартапы, разрабатывающие ИИ-продукты для корпоративных клиентов.

Создание фонда является частью масштабного плана, в рамках которого IBM намерена увеличить свое присутствие в быстрорастущей ИИ-отрасли. Помимо инвестиций, фонд обеспечит стартапам комплексную поддержку для выхода на рынок, в том числе в виде партнерства с самой IBM.

Enterprise AI Venture Fund станет проводником для стартапов, стремящихся поскорее перейти с раннего этапа развития к гиперросту. Особое внимание будет уделяться решениям для узконаправленных проектов. Кроме того, стартапы получат доступ к опыту IBM и стратегиям выхода на рынок. Но компания не намерена вкладывать много средств в ИИ-стартапы, напрямую конкурирующие с существующими решениями.

До учреждения фонда, IBM уже инвестировала немалые средства в сторонние ИИ-стартапы. В сентябре компания поддержала раунд инвестиций HiddenLayer общей стоимостью $50 млн. и участвовала в инвестициях в объеме $235 млн. в компанию Hugging Face.

Предыдущая статья
Netflix анонсировал анимационный фильм по «Ведьмаку»
Следующая статья
Поколение Z считает «оформление» цифрового аватара важнее, чем реального образа
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,101ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»