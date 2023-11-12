IBM учредил фонд на $500 млн. для поддержки ИИ-стартапов, ориентированных на корпоративных клиентов

Компания IBM учредила фонд Enterprise AI Venture Fund, который будет поддерживать стартапы, разрабатывающие ИИ-продукты для корпоративных клиентов.

Создание фонда является частью масштабного плана, в рамках которого IBM намерена увеличить свое присутствие в быстрорастущей ИИ-отрасли. Помимо инвестиций, фонд обеспечит стартапам комплексную поддержку для выхода на рынок, в том числе в виде партнерства с самой IBM.

Enterprise AI Venture Fund станет проводником для стартапов, стремящихся поскорее перейти с раннего этапа развития к гиперросту. Особое внимание будет уделяться решениям для узконаправленных проектов. Кроме того, стартапы получат доступ к опыту IBM и стратегиям выхода на рынок. Но компания не намерена вкладывать много средств в ИИ-стартапы, напрямую конкурирующие с существующими решениями.

До учреждения фонда, IBM уже инвестировала немалые средства в сторонние ИИ-стартапы. В сентябре компания поддержала раунд инвестиций HiddenLayer общей стоимостью $50 млн. и участвовала в инвестициях в объеме $235 млн. в компанию Hugging Face.