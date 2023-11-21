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21 ноября, 2023
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«Поддержка партнёров в реализации самых сложных и интересных проектов является основным направлением деятельности IBM Expert Labs»

IBM Expert Labs

Более 20 лет назад, в июле 2002 года, компания IBM заявила о существенном расширении своего сервисного бизнеса путем покупки за 3,5 млрд. долларов глобального подразделения PricewaterhouseCoopers (PwC), занимающегося технологическим и бизнес-консалтингом. Позже этот бизнес влился в подразделение IBM Consulting и стал самым доходным в структуре IBM, приносящим больше половины дохода компании. Сегодня линейка предложений IBM, связанная с предоставлением разнообразных сервисов, включает и такую структуру, как IBM Expert Labs, о нюансах деятельности которой мы поговорили с директором по продажам услуг IBM Expert Labs по Восточной Европе и Средней Азии Андреем Сафроновым.

— Чем непосредственно занимается такая структура, как IBM Expert Labs?

— Исторически в портфолио IBM входят предложения по массе разнообразных продуктов, включая сервера, системы хранения данных, программные и облачные решения, разнообразные сервисы и т.д. Expert Labs помогает проводить различные обследования инфраструктуры заказчиков, внедрять, настраивать и модернизировать их с целью обеспечения максимальной производительности, надежности и удобства при работе с технологиями IBM. Сегодня IBM Expert Labs — это уникальная квалифицированная команда, которая может предоставить заказчикам любые услуги по продуктам компании IBM и Open Source решениям. За исключением гарантийного обслуживания, заказа запасных частей и обновления микрокода, данные сервисы оказывает подразделение IBM Technology life circle services. В состав нашей международной команды, работающей в регионе моей ответственности, в который также входят Азербайджан и страны Центральной Азии, входят русскоговорящие эксперты, обладающие пониманием процессов, идущих в наших странах. Например, в этом году мы не только работали на проектах клиентов удаленно с привлечением наших партнеров, но и неоднократно физически посещали Азербайджан и страны Центральной Азии в рамках реализации ряда проектов, а также маркетинговых мероприятий наших партнеров.

Кроме сервисов, связанных с аппаратными средствами, что является нашей основной компетенцией, в Азербайджане IBM Expert Labs совместно с компанией R.I.S.K. и другими партнерами развивает направление безопасности, предлагая на рынке такие продукты IBM, как QRadar SIEM и SOAR, Randori, Operations Center и другие. В зоне нашей ответственности в продвижении этих продуктов — подготовка пилотных проектов, организация технических презентаций, круглых столов и вебинаров, а также поддержка в процессе внедрения этих продуктов. Также мы представляем такие направления, как бизнес-консалтинг и управление инфраструктурой клиентов, которое IBM сегодня усиленно развивает в странах региона. В их число входят нюансы построения и поддержки цифровой независимости предприятия, что подразумевает анализ текущей архитектуры решения заказчика; выявление критических точек; разработка устойчивой архитектуры; внедрение, тестирование, сопровождение и архитектурный надзор; разработка дорожной карты и написание IT-стратегии. Особое внимание нами также уделяется моментам комплексного сопровождения инфраструктуры клиента, аудиту процессов DevSecOps и автоматизации процессов, а также профессиональной переподготовке и перепрофилированию IT-персонала заказчика.

Говоря простым языком, мы помогаем заказчику найти те узкие места и критические точки, где необходимы дополнительная модернизация или пересмотр стека используемых продуктов. Возможен даже пересмотр процессов, связанных с тем, как у заказчика настроены взаимоотношения бизнеса с IT. Даже такие исследования, которые занимают не столь много времени, позволяют заказчику почувствовать позитивные изменения в его IT-инфраструктуре и проникнуться доверием к нам, чтобы вместе перейти к следующему этапу. По итогам работы заказчик получает отчет, по которому дальше будет строиться его работа, а партнер на этой стадии подключается к обсуждению процесса внедрения предложенных нами технологий с целью осуществления изменений в существующей инфраструктуре.

Директор по продажам услуг IBM Expert Labs по Восточной Европе и Средней Азии Андрей Сафро-нов

— Не получается так, что в этой области вы конкурируете с Value Added Distributor и самими интеграторами, предлагающими сервисные услуги по продуктам вендора в рамках реализации собственных проектов?

— Это абсолютно не так. Объем работы на рынке постоянно растет, а наше преимущество заключается в том, что возможности IBM Expert Labs намного шире за счет того, что мы работаем на стыке технологий, первыми получая доступ к новейшим разработкам и решениям IBM. Например, у партнера на текущий момент может начаться реализация одного проекта с использованием принципиально новой технологии, тогда как мы работаем сразу по десяткам таких проектов. К тому же, такое наше направление деятельности, как архитектурный надзор, подразумевает, что мы начинаем работу в проекте вместе с партнером, с его IT-специалистом, который учится и уже к будущим проектам подойдет с должным уровнем опыта. По итогу партнер перенимает у нас мировой опыт и в дальнейшем продолжит самостоятельно развивать новые продуктовые и сервисные направления среди своих клиентов, привлекая нас лишь в случае крайней необходимости.

— Можете привести примеры реализации проектов с участием IBM Expert Labs в нашем регионе?

— К сожалению, я не могу называть конкретных заказчиков, но таких примеров более чем достаточно. Например, за нашими услугами обратился один из банков региона, где в связи с ростом количества клиентов и нагрузки на систему снизилась производительность автоматизированной банковской системы, построенной на решениях IBM POWER, Oracle и ряде других технологий и программных продуктов. Подключившись удаленно в рамках решения этого сервисного инцидента, мы произвели тонкий тюнинг системы на стыке базы данных, приложения и операционной системы, а также обнаружили и устранили ошибки в конфигурации, которые влияли на снижение производительности серверов. По мере их исправления производительность системы восстановилась до прежних значений, но заказчик запросил у нас проведение подобных обследований на регулярной основе, а после получения первого отчета заказал услуги по применению этих рекомендаций. Сейчас как раз этот банк находится на стадии реализации проекта по обновлению собственных IT-систем, а мы продолжаем оказывать консультации по модернизации парка оборудования и интеграции ключевых компонентов.

Второй пример связан с внедрением решения IBM QRadar, которое было настроено заказчиком самостоятельно. Но после модернизации по прошествии нескольких месяцев отдел безопасности этой компании стал получать многочисленные оповещения об ошибках, связанных с инцидентами в области информационной безопасности. Наши эксперты буквально за несколько часов выяснили причину сбоев, которая происходила из-за неправильной настройки QRadar. И в этом случае заказчик после устранения проблемы обратился к нам за услугой проведения полного обследования системы. Теперь к проекту привлечены наши эксперты, инженер партнера, специализирующиеся на QRadar, и соответственно специалисты отдела информационной безопасности самого заказчика. И последний пример я могу привести из области непосредственно бизнес-консалтинга, где мы помогли новому CIO компании разобраться в текущем состоянии IT-инфраструктуры, оценить планы по модернизации процессов, которые были сделаны предыдущим руководителем, и подготовить дорожную карту развития.

— При описании методологий IBM Expert Labs, которые используются в работе экспертов, упоминаются такие термины, как Design Thinking, Agile, DevOps и DevSecOps. Насколько велика роль этих фреймворков в вашей работе?

— С каждым годом у наших клиентов все больше всего вопросов возникает как раз по DevSecOps. Может быть, это не совсем горячая тема для всех регионов на текущий момент, но она бурно растущая и очень проблемная, так как при разработке собственных приложений в компаниях часто используются различные и иногда сомнительные репозитории GitHub. В нашей команде есть два сертифицированных специалиста, которые помогут разобраться в любой проблеме в этой сфере в рамках обычной дискуссии, но обычно в рамках подобного обследования мы идем по трем направлениям. Во-первых, определяется, как можно улучшить процессы с точки зрения автоматизации. Ведь чем хорош DevSecOps? Если в компании все автоматизировано, то заказчик существенно уменьшает свои накладные расходы за счет улучшения качества кода и увеличения скорости его написания. Во-вторых, надо сделать так, чтобы все участники процесса разработки в рамках DevSecOps использовали правильные инструменты, правильные роли и правильные репозитории, а также имели тот уровень контроля доступа, который позволит избежать возможности каких-либо утечек информации. То есть здесь от нас требуется не только технический консалтинг, но и процессуальный. И, наконец, третье направление — это мониторинг. DevOps или DevSecOps — это те инструменты, которые наши заказчики уже используют повсеместно и в своей работе они могут прибегать к каким-то Open Source решениям без поддержки или решениям уровня Enterprise. Мы, соответственно, помогаем заказчику в этом разобраться и двигаться дальше в правильном направлении. И сегодня мы работаем над проектами в областях DevSecOps и DevOps, где участие в разработке приложений принимает до тысячи человек. Так что опыта по консалтингу в этой сфере у Expert Labs вполне достаточно.

Также в рамках проведения обследований IT-инфраструктуры заказчиков мы используем методологию Design Thinking. Особенно это бывает полезно в случае, когда уже определены зоны, нуждающиеся в усовершенствовании. Обсуждая нюансы проекта с заказчиком, мы пытаемся понять, как он видит решение проблем в этих зонах, и уже вместе стараемся найти наилучшее решение. В чем заключаются преимущества такого подхода? Если мы просто представим заказчику готовый проект, то эффективность наших рекомендаций может оказаться неполной. А если заниматься разработкой проекта вместе с заказчиком в рамках сессий Design Thinking, то можно достичь полного достижения результатов и даже большей эффективности от всех рекомендаций, потому что они будут адресованы именно туда, куда это важно заказчику. Поэтому в рамках создания дорожной карты по будущему развитию IT-инфраструктуры это практически незаменимый инструмент.

— Как строятся ваши отношения с партнерами в Азербайджане, в частности с компанией R.I.S.K.?

— Мы прекрасно работаем вместе и сегодня ведем ряд проектов как в области систем хранения, так и по направлению информационной безопасности. По мере необходимости партнеры на этапе внедрения новейших решений обращаются непосредственно к сотрудникам IBM Expert Labs. И компанию R.I.S.K. я бы хотел отметить именно за то, что этот партнер всегда открыт для новых технологий. Например, когда у нас только появилось такое решение в области информационной безопасности, как Randori, R.I.S.K. стал первым партнером в регионе, который обратился с запросом на него, проявив интерес не только по его продаже, а именно созданию решения на его базе. И эта компания всегда одной из первых обращает внимание на продукты и решения, которые IBM выводит на рынок. Также R.I.S.K. непрерывно инвестирует в знания своих сотрудников — вместе с Фуадом Меджидовым, который отвечает за направление IBM в этой компании, мы плодотворно погрузились в технологии Power, AI на конференции IBM Tech U mini, проходившей с 23 по 26 октября в Инновационном центре IBM во Франции. Также компания R.I.S.K. организовала мероприятие по кибербезопасности для своих клиентов и пригласила ведущих экспертов из нашей команды и немецкого офиса Expert Labs Security для поднятия уровня знаний заказчиков в области информационной безопасности. Для нас это очень хороший показатель, так как такие сложные и интересные проекты как раз и являются основным направлением деятельности IBM Expert Labs.

Будем рады оказать вам поддержку во внедрении решений и технологий IBM в IT-инфраструктуру вашей компании. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с [email protected].

(+99412) 497 3737 | https://risk.az

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