Платная подписка в Facebook и Instagram позволит избавиться от рекламы

Компания Meta Platforms объявила о запуске платной подписки, позволяющая избавиться от рекламы в социальных сетях Facebook и Instagram. Подписка будет доступна в этом месяце на территории Евросоюза по цене в €9,99 при оплате через веб-версии платформ и €12,99 для мобильных приложений на Android и iOS (с учетом комиссионных сборов при проведении платежей через системы оплаты Google и Apple).

Пользователи теперь смогут выбирать — использовать социальные сети без рекламы за деньги (при этом их данные не будут использоваться в рекламных целях) или же бесплатно, но с рекламным контентом (в этом случае они дают согласие на обработку своих данных).

В Meta полагают, что введение платной подписки позволит компании окончательно удовлетворить требования конфиденциальности, установленные действующим в ЕС законодательством, включая Закон о цифровых рынках и Общий регламент по защите данных (GDPR).

Компания отмечает, что для людей, которые не захотят оформлять платную подписку, ничего не изменится, и они смогут взаимодействовать с платформами Facebook и Instagram, как и прежде. Что касается платной подписки, то она станет доступна совершеннолетним пользователям в ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии. Первоначально подписка будет распространяется на все связанные учетные записи, а с 1 марта 2024 года за каждую дополнительную учетную запись будет взиматься дополнительная плата в размере €6 для веб-версий платформ и €8 для мобильных приложений.