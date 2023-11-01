Спутниковый интернет системы Starlink стал доступен в Грузии

Спутниковый интернет Starlink компании SpaceX заработал на территории Грузии. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск.

Starlink now available in Georgia! https://t.co/nNiA6HokA4 — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2023

В конце июня прошлого года в Грузии для запуска интернета была зарегистрирована компания Starlink Georgia. А в июле того же года Комиссия по коммуникациям Грузии предоставила компании авторизацию для запуска в стране спутникового интернета.

В Комиссии считают, что работа Starlink Georgia будет способствовать развитию рынка инновационных цифровых услуг.