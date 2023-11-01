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1 ноября, 2023
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Спутниковый интернет системы Starlink стал доступен в Грузии

Starlink

Спутниковый интернет Starlink компании SpaceX заработал на территории Грузии. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск.

В конце июня прошлого года в Грузии для запуска интернета была зарегистрирована компания Starlink Georgia. А в июле того же года Комиссия по коммуникациям Грузии предоставила компании авторизацию для запуска в стране спутникового интернета.

В Комиссии считают, что работа Starlink Georgia будет способствовать развитию рынка инновационных цифровых услуг.

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