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13 ноября, 2023
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Эксперты iFixit сравнили аппаратную начинку MacBook Pro с M3 и M3 Pro

MacBook Pro

На YouTube-канале iFixit опубликовано видео с разборкой двух версий нового MacBook Pro — с процессором M3 и более мощным M3 Pro. Оказалось, что у них не так много отличий.

Конструкция нового поколения ноутбуков, по сравнению с предшественниками, не получила каких-то кардинальных изменений. По мнению экспертов, компания намеренно не повышает ремонтопригодность своей техники, несмотря на сравнительно модульную конструкцию.

Единственным явным различием между модификациями с процессорами M3 и M3 Pro эксперты назвали устройство системы охлаждения. MacBook Pro с базовым процессором M3 оснащен одним вентилятором с единственной тепловой трубкой. Ноутбук на базе M3 Pro получил два вентилятора, две тепловые трубки и сравнительно большой радиатор.

Обе версии ноутбука получили одну и ту же оценку по шкале ремонтопригодности iFixit — четыре балла из десяти возможных.

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