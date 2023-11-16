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16 ноября, 2023
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Microsoft выпустил приложение Windows App для устройств Apple и Windows

Windows App

На конференции Ignite 2023 компания Microsoft представила новое приложение Windows App для устройств с Windows, macOS, iOS и iPadOS.

С помощью нового приложения пользователи могут получить доступ к облачному компьютеру под управлением Windows на macOS, iOS и iPadOS, используя свою учетную запись Microsoft. На данное время функция доступна только для корпоративных пользователей.

Как отмечают разработчики, приложение позволяет подключаться к Windows 365, виртуальному рабочему столу Azure, Microsoft Dev Box или персональному удаленному настольному компьютеру через другой ПК, браузер, смартфон или планшет, где бы они ни находились. Microsoft заявляет, что Windows App — это, по сути, универсальное место для управления всеми подключенными устройствами и приложениями.

Приложение поддерживает изменение разрешение экрана, работу с несколькими мониторами, а также динамическое разрешение и масштабирование.

Предварительная версия Windows App уже доступна для загрузки в Microsoft Store, а также в Apple TestFlight.

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