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16 ноября, 2023
ДомойAI / MLMicrosoft представил Copilot Studio - инструмент для создания индивидуальных ИИ-помощников

Microsoft представил Copilot Studio — инструмент для создания индивидуальных ИИ-помощников

Microsoft Copilot Studio

Компания Microsoft в рамках мероприятия Ignite 2023 представила инструмент Copilot Studio для создания и настройки чат-ботов на базе искусственного интеллекта. Ранее аналогичную платформу анонсировала компания OpenAI.

Copilot Studio в первую очередь предназначен для расширения Microsoft 365 Copilot, платной службы, которую корпорация запустила ранее в этом месяце. Теперь клиенты компании смогут настроить Copilot в Microsoft 365, включив в платформу наборы данных, средства автоматизации и пользовательские версии Copilot, которые не являются частью сервиса Microsoft Graph.

«С Copilot Studio создание ИИ-помощников и их подключение к ключевым бизнес-системам становится таким же простым, как и взаимодействие с ними», — отмечает руководитель направления современных рабочих и бизнес-приложений в Microsoft Джаред Спатаро (Jared Spataro).

Разработчики смогут использовать естественный язык или графический интерфейс Copilot Studio для интеграции новых источников данных от партнеров, таких как SAP или Workday, ServiceNow и других. Кроме того, у специалистов будет возможность создавать и публиковать собственные версии Copilot. Это может быть что угодно, начиная от ИИ-помощника на веб-сайте, отвечающего на вопросы посетителей о продуктах, до ИИ-помощника, помогающего представить квартальный финансовый отчет, объясняет Спатаро.

Copilot Studio также можно использовать для мониторинга использования и анализа ИИ-помощников, включая контроль пользователей, которым открыт доступ для создания собственных помощников. Решение также будет выступать в качестве центра интеграции с пользовательскими чат-ботами, созданными на базе GPT OpenAI.

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