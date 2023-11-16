В YouTube появится ИИ-генератор музыки, в том числе с имитацией голосов известных исполнителей

YouTube при участии лаборатории Google DeepMind представил новые функции генеративного искусственного интеллекта для платформы YouTube, которые позволят создавать музыкальные треки, используя только текстовое описание или просто напев мелодии в микрофон.

Одна из новых функций под названием Dream Track предназначена для автоматического создания коротких 30-секундных музыкальных треков в стиле известных исполнителей. С YouTube уже заключили соглашение на использование своих голосов девять певцов в разных жанрах: Алек Бенджамин, Чарли Пут, Charli XCX, Деми Ловато, Джон Ледженд, Papoose, Sia, T-Pain и Трой Сиван. Сервис может генерировать тексты песен, минусовку и голос в стиле исполнителя. На выходе получается полностью готовый трек, который можно использовать в коротких роликах YouTube Shorts.

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Помимо Dream Track, были продемонстрированы другие инструменты музыкального ИИ под общим названием Music AI Tools, которые позволяют создавать музыкальные треки. В одной из видео-демонстраций YouTube показывает, как этот инструмент может создать трек для саксофона, объединив мелодию, которую напел пользователь, с текстовой подсказкой «соло на саксофоне».

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Можно также превратить битбокс в барабанную партию, а аккорды на MIDI-клавиатуре — в хоровую партию.

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Новые функции в тестовом режиме станут доступны участникам программы Music AI до конца года.