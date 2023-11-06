В Баку прошла конференция «MUK Cloud Partner Day»

26 сентября в отеле Four Seasons прошло партнерское мероприятие, организованное группой компаний МУК, лидером рынка проектной дистрибуции, совместно с компаниями Microsoft и BitTitan. В рамках мероприятия представители группы компаний MУК рассказали о том, как эволюционировали службы безопасности Microsoft, в частности, решения для защиты информации, которые включены в пакеты Modern Workplace.

Технический специалист по облачным решениям Microsoft группы компаний МУК Степан Ульянов познакомил гостей мероприятия с преимуществами Modern Workplace, отметив, что сегодня сотрудники компаний рассчитывают на возможность надежно и безопасно работать отовсюду и на любом устройстве. Компании должны предоставить своим сотрудникам эти возможности, а с другой — обязаны защищать свои важнейшие IТ-ресурсы. Используя решения Microsoft для современного рабочего места, они могут повысить продуктивность и удовлетворенность сотрудников, наладить эффективный обмен информацией и совместную работу независимо от расположения и используемых платформ, сохраняя высокий уровень безопасности и целостность систем и данных. Также Степан уделил внимание пакету Microsoft 365 Defender, который координирует обнаружение, предотвращение, расследование и реагирование между конечными точками, удостоверениями, электронной почтой и приложениями для обеспечения интегрированной защиты от комплексных атак. В заключение презентации участникам конференции было показано.

Продолжил официальную честь партнерского мероприятия директор группы компаний МУК Акенч Неджати (Akenc Necati), который показал собравшимся, как работают профессиональные услуги МУК по миграции в Microsoft 365 и Azure, а также продемонстрировал простой способ миграции бизнес-инструментов в Microsoft 365 с помощью решения MigrationWiz от компании BitTitan. Было отмечено, что MigrationWiz не только является флагманским продуктом BitTitan, но и представляет собой ведущее в отрасли SaaS-решение для миграции почтовых ящиков, документов и общих папок между широким спектром источников и назначений. С момента своего основания в 2009 году BitTitan переместил более 24 миллионов пользователей в облако для 46 000 клиентов в 188 странах и на сегодняшний день поддерживает ведущие облачные экосистемы, включая Microsoft, Amazon, Google и Dropbox.

По окончании официальной части конференции «MUK Cloud Partner Day» партнеров ожидала интересная развлекательная программа в ресторане Sahil на Приморский бульваре, где общение продолжилось в неформальной обстановке.