Как подготовить себя к будущему росту с Dell PowerFlex

Сегодня перед организациями стоит задача развертывания и управления умными и гибкими, а также готовыми реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка инфраструктурами. Для удовлетворения этих потребностей компания Dell Technologies предлагает программно-определяемую инфраструктуру PowerFlex, сочетающую в себе беспрецедентную производительность и линейную масштабируемость с упрощенными и комплексными возможностями управления. Данное решение в Азербайджане представляет компания Techpro DC, которая в рамках стратегического партнерства, заключенного в сентябре прошлого года, позволила существенно расширить спектр предложений Dell Technologies на азербайджанском рынке. Этот дистрибьютор не только занимается распространением продукции Dell на территории Азербайджана, но и помогает IТ-компаниям в реализации проектов, разработанных на продуктах и решениях Dell Technologies. Так что же такое Dell PowerFlex? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем интервью со старшим системным инженером компании Dell Technologies Сафаром Сафаровым.

— Dell PowerFlex позиционируется как программно-определяемая инфраструктура для обеспечения эффективной консолидации центров обработки данных. Можете более подробно описать преимущества такой концепции?

— На сегодняшний день наше решение Dell PowerFlex вобрало в себя лучшее от гиперконвергентной и классической трехуровневой архитектур. Это комплексное, адаптируемое и надежное решение, которое помогает пользователям модернизировать вашу IТ-инфраструктуру, повысить гибкость и предоставлять необходимые ресурсы в соответствии с требованиями современных рабочих нагрузок. Благодаря своей исключительной производительности, масштабируемости и способности консолидировать разнообразные рабочие нагрузки, Dell PowerFlex не только усиливает инфраструктуру, обеспечивая безопасную работу в экстремальных условиях, но также позволяет компаниям оставаться конкурентоспособными и быстро реагировать на меняющиеся условия рынка. Данное решение идеально подходит для высокопроизводительных приложений и баз данных, создания гибкого частного/гибридного облака или консолидации ресурсов в гетерогенных средах. Являясь универсальной инфраструктурной платформой, PowerFlex сочетает в себе вычислительные и высокопроизводительные программно-определяемые ресурсы хранения данных в управляемой унифицированной структуре как для блочного доступа, так и для файлового.

— Какие продукты входят в линейку Dell PowerFlex?

— Решение Dell PowerFlex доступно в нескольких вариантах, которые призваны помочь пользователям удовлетворить требования своих проектов и центров обработки данных:

Dell PowerFlex Rack — это полностью спроектированная система с интегрированной сетью, которая позволяет упростить развертывание и ускорить окупаемость.

— это полностью спроектированная система с интегрированной сетью, которая позволяет упростить развертывание и ускорить окупаемость. Dell PowerFlex Appliance — решение, которое начинается от четырех узлов, и при этом позволяет использовать уже существующую сетевую инфраструктуру. Dell PowerFlex Appliance предоставляет гибкость и экономическую эффективность при создании собственной совместимой сети.

— решение, которое начинается от четырех узлов, и при этом позволяет использовать уже существующую сетевую инфраструктуру. Dell PowerFlex Appliance предоставляет гибкость и экономическую эффективность при создании собственной совместимой сети. Dell PowerFlex Custom Node — пользовательские узлы PowerFlex, которые не управляются с помощью PowerFlex Manager, хотя и используют идентичные конфигурации узлов. Это гибкая платформа в формате «сделай сам», которая позволяет запускать конфигурации и топологии, жизненным циклом которых не управляет PowerFlex Manager.

Заказчики могут выбрать любой вариант Dell PowerFlex в соответствии со своими первоначальными потребностями и легко расширяться с возможностью исключительного масштабирования без ущерба в производительности и отказоустойчивости.

— В чем заключаются принципиальные отличия Dell PowerFlex от подобных решений?

— Важное отличие Dell PowerFlex заключается в том, что эта платформа поддерживает широкий спектр операционных сред — ОС Windows/Linux, гипервизоры и контейнерные платформы. И все это осуществляется одновременно, на единой инфраструктурной платформе и с единым управлением. Предоставляя пользователям возможность гибко комбинировать эти архитектуры в одном прокте, инфраструктура PowerFlex позволяет развертывать, масштабировать и развивать все необходимые приложения для достижения бизнес-целей заказчиков. Помимо этого, чрезвычайная гибкость платформы соответствует разнообразным и быстро меняющимся потребностям современных организаций, предлагая беспрецедентный выбор для проектирования критически важных IТ-сред.

Функционально узлы Dell PowerFlex определяются установкой/наличием программных сервисов, работающих на них. Существует три вида узлов, которые заказчик определяет в процессе приобретения, — это узлы хранения (storage node), вычислительные узлы (compute node) и гиперконвергентные узлы (HCI node). При этом есть возможность комбинирования любых типов узлов в динамическом развертывании, а также масштабирования ресурсов хранения и вычисления совместно или независимо друг от друга. Функциональный характер узла отражает в том числе и количество доступных ресурсов, гарантируя, что узлы подходят под намеченные цели использования. Например, узлы хранения имеют меньше оперативной памяти, а вычислительные узлы обычно не имеют дисковой емкости.

— Недавно компания Dell Technologies объявила о значительном обновлении своей программно-определяемой инфраструктуры Dell PowerFlex. Какой функционал появился в версии 4.5?

— Dell PowerFlex 4.5 — это обновленная версия платформы, получившая множество улучшений. Она отражает нашу непоколебимую приверженность программным инновациям и привносит на рынок современные решения для хранения данных. Последний релиз улучшает ключевые характеристики платформы, повышая ее эффективность и расширяя возможности для работы в мультиоблачной среде. В первую очередь, была усовершенствована интеграция с AIOps-приложением Dell CloudIQ. Стали доступны инструменты для лучшего контроля системы, точечного мониторинга и оптимизации управления лицензиями. Благодаря данным из CloudIQ, пользователи могут принимать взвешенные решения, избегать потенциальных проблем и оптимально настраивать свою инфраструктуру для достижения наилучшей производительности и максимального использования ресурсов. Также были усовершенствованы инструменты управления и эксплуатации. Благодаря улучшениям в системе оповещений и расширению спектра поддерживаемых ОС, мы подтверждаем свою приверженность высокому уровню удовлетворенности клиентов. Кроме того, в Dell PowerFlex 4.5 были расширены возможности консолидации данных благодаря усовершенствованию файловых служб. Несмотря на то, что основным типом хранения для PowerFlex является блочный доступ, система теперь также эффективно работает и с файлами. Нововведения включают в себя единое глобальное пространство имен, централизованное управление хранилищем и заметное улучшение масштабируемости файлов. Например, на 400% возросло максимальное число NAS-серверов и в 22 раза увеличилось количество файловых снимков. Мы уверены в том, что данные инновации помогут нашим заказчикам эффективно управлять данными, обеспечивая высокую производительность и готовность к будущему росту.

— Насколько высок уровень использования аналитики, искусственного интеллекта и машинного обучения в решениях Dell PowerFlex?

— C одной стороны, тут следует отметить программный уровень управления PowerFlex Manager, который расширяет автоматизацию управления IT-операциями и возможности управления жизненным циклом аппаратного обеспечения и сетей. При этом, начиная с версии 4.0, PowerFlex Manager и пользовательский интерфейс работают, как контейнерные сервисы на распределенной платформе Kubernetes. PowerFlex Manager предлагает основанные на стандартах открытые API и специальные модули Ansible, что упрощает интеграцию со сторонними инструментами и настраиваемыми рабочими процессами. Кроме того, в сочетании с Dell CloudIQ инфраструктура PowerFlex использует подход на основе искусственного интеллекта и машинного обучения к мониторингу и управлению инфраструктурой, обеспечивая простоту и согласованность при условии масштабирования. С другой стороны, архитектура Dell PowerFlex адаптирована для оптимизации современных аналитических систем и удовлетворяет самые высокие требования по производительности обработки, индексации и поиска. PowerFlex предоставляет возможность масштабирования пропускной способности и производительности ввода-вывода для приложений в области аналитики, искусственного интеллекта и машинного обучения, при этом снижая нагрузку на инфраструктуру и экономя ресурсы на ее управление.

— В опубликованном в сентябре текущего года Magic Quadrant for Primary Storage в квадрате лидеров довольно много вендоров. Почему заказчики останавливают свой выбор именно на Dell PowerFlex?

— В первую очередь, это мощная платформа для реализации широких инициатив по консолидации. Dell PowerFlex объединяет предоставление блочного и файлового доступов, а также вычислительных ресурсов в единую интегрированную систему, поддерживая при этом широкий спектр гипервизоров и операционных систем на общей платформе. Во-вторых, данное решение позволяет гибко и без прерывания работы масштабировать вычислительные ресурсы и ресурсы хранения для устранения конкретных узких мест. Программная оптимизация Dell PowerFlex объединяет ресурсы между узлами, одновременно оптимизируя путь и размещение данных, что приводит к неограниченному вводу-выводу и производительности пропускной способности с задержкой менее миллисекунды. Архитектура может линейно масштабироваться до тысяч узлов, обеспечивая оптимальные результаты независимо от того, модернизируется высокопроизводительная база данных или консолидируется большой ландшафт приложений. В-третьих, инфраструктура PowerFlex спроектирована таким образом, чтобы выдерживать многочисленные сбои без перебоев в обслуживании или снижения производительности. Система непрерывно контролирует ресурсы и быстро восстанавливает сеты данных, находящиеся на вышедших из строя дисках или узлах, обеспечивая бесперебойную доступность и одновременно соответствие целевым показателям производительности. Помимо этого, PowerFlex Manager за счет обширной автоматизации сокращает время администрирования инфраструктурой до 95%, а количество этапов операций — более чем на 77%.

— Как вы оцениваете готовность азербайджанского рынка к внедрению решений Dell PowerFlex?

— В современной динамичной бизнес-среде управление IT-ресурсами является сложной задачей. Организации сталкиваются с тремя критическими вопросами. Прежде всего, с ростом бизнеса возникают проблемы с неоднородной инфраструктурой, неэффективным использованием ресурсов и увеличением сложности управления. Далее, необходимо обеспечивать постоянно высокую эффективность и соответствие жестким стандартам качества обслуживания (SLA), несоблюдение которых может угрожать репутации и доходам компании. И, наконец, с учетом возрастания объемов данных, развития искусственного интеллекта и передовой аналитики требуется создание гибкой и масштабируемой инфраструктуры без потери экономичности. Все это подчеркивает главное: компаниям необходимо выбирать и применять IT-решения, которые удовлетворяют текущим потребностям и будут актуальными в будущем, гарантируя стабильное развитие и конкурентоспособность. Я считаю, что данная задача актуальна в том числе и для азербайджанского рынка, а программно-определяемая инфраструктура Dell PowerFlex в данном контексте становится ее решением.

— Насколько высока роль партнеров в продвижении продуктов Dell Technologies в Азербайджане?

— Следует отметить, что роль партнеров в продвижении продуктов Dell Technologies как глобально, так и локально в Азербайджане очень велика. В современном мире, где данные становятся основой для многих процессов, компания Dell Technologies активно сотрудничает с партнерами, чтобы оставаться в центре технологических инноваций и эффективно решать задачи своих клиентов. Учитывая рост объемов данных из-за развития таких областей, как искусственный интеллект, мультиоблачные технологии и кибербезопасность, потребность в продуктах для их хранения и обработки становится все более актуальной. Ответы партнеров на запросы Dell Technologies указывают на важность углубленного сотрудничества, что подтверждается новой глобальной стратегией компании, названной «Partner First Strategy for Storage». Эта стратегия подчеркивает решимость компании работать в тесной связи с партнерами, усиливая командный дух и прозрачность действий.

Дополнительную информацию о решении Dell PowerFlex

вы можете получить на сайте официального дистрибьютора

Dell Technologies в Азербайджане — компании Techpro DC

https://techprodc.com