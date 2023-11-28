Использование системы управления проектами Wrike как революция в ведении бизнеса

Последние исследования рынка показывают, что 77% успешных проектов были реализованы с использованием программ по управлению проектами. Кроме того, с переходом предприятий на гибридную работу, многие процессы все больше переходят в онлайн. И переход на цифровых помощников становится основным трендом. Они помогают сконцентрировать работу команды в одном месте, задачи больше не пропадают с повестки дня, а доступ к ним можно получить с любого устройства. Легче следить за процессом и результатами, отслеживать рабочее время и эффективность сотрудников. Цифры помогают объективно следить, сколько времени уходит на задачи, и замечать пробуксовки по проектам. Остается найти сервис, который дополнит стиль работы компании и закроет потребности в нужных функциях. И именно об одном из таких сервисов под названием Wrike мы сегодня поговорим с дистрибьютором компании в Азербайджане Сеймуром Ахундовым.

— Сегодня на рынке представлено достаточно много сервисов для управления проектами. В чем заключаются основные преимущества Wrike?

— С самого начала компания строила систему, которая позволила бы справиться с любым объемом самой разносторонней работы, и которая дала бы возможность людям из разных команд работать как внутри групп, так и между ними. Архитектура Wrike при всей ее простоте прекрасно позволяет все это делать. Не исключаю, что решениями многих наших конкурентов удобно пользоваться, но в небольших командах. А если нужно вести работу сразу над 20 проектами, организовать слаженное взаимодействие между отделами, то вы не найдете решения, лучше, чем Wrike. Wrike могут пользоваться компании, в которых несколько тысяч пользователей или столько же проектов. И, тем не менее, у этого сервиса есть огромная база клиентов из сферы малого бизнеса.

Онлайн сервис Wrike — это тот продукт, который обеспечивает руководителя любого уровня информацией о ходе реализации отдельных направлений и всего проекта в целом с функцией контроля выполнения задач. Wrike берет на себя часть вашей рутинной работы, в том числе отслеживание рабочего времени сотрудников, планирование и организацию проектов с помощью интерактивной временной шкалы, предоставляет возможность общения и совместной работы в режиме реального времени командам любого размера. С момента своего основания в 2007 году компания Wrike завоевала прочные лидерские позиции на мировом рынке и признана платформой, практически не имеющей слабых сторон, обладающей лучшими функциональными возможностями на рынке сервисов для управления проектами. В числе более, чем 20000 организаций, выбравших Wrike, вы найдете такие компании, как Siemens, T-Mobile, Pfizer, Lyft и многие другие.

— Насколько защищены данные в сервисе Wrike от несанкционированного доступа?

— Сохраняя в облаке все большие и большие объемы рабочей информации, сотрудники рано или поздно начинают задаваться вопросом, а у кого есть доступ к этим данным и насколько хорошо они защищены. Это очень важный вопрос, и участники команд должны быть уверены, что их конфиденциальные данные находятся в безопасности и защищены от несанкционированного доступа. Wrike стремится обеспечить безопасность ваших данных, что является одним из основных подходов при разработке сервиса. Так, например, в прошлом году компания представила три улучшения функций безопасности Wrike, задающих новый стандарт для платформ управления проектами. В их число вошли делегирование на уровне пространства, конфиденциальные пространства и настраиваемые типы пользователей. Эти возможности нацелены на то, чтобы дать специалистам больше контроля и защитить конфиденциальные данные вашей организации.

— Можете более подробно рассказать об этих функциях?

— Делегирование на уровне пространства помогает командам лучше демократизировать и организовать свою работу, позволив администраторам пространств распоряжаться полными правами доступа. Теперь администратор пространства может быстро и легко предоставить нужный уровень контроля соответствующему специалисту на уровне отдельной задачи, проекта или всего пространства. Конфиденциальные пространства — это высокозащищенные безопасные пространства для конфиденциального сотрудничества и выполнения работ с сохранением полного контроля над рабочими данными. Доступ к рабочим объектам в конфиденциальном пространстве смогут получить только одобренные участники. Кстати, Wrike — единственная платформа совместной работы и управления проектами, предлагающая возможность конфиденциальных пространств, которые позволяют пользователям применять дополнительные меры по защите своих бизнес-данных и снижению рисков. А благодаря настраиваемым типам пользователей становится гораздо проще запретить гостевым пользователям изменять статусы объектов или разрешить внешним пользователям предоставлять доступ к задачам и папкам. Эта функция расширяет настройки безопасности ролей доступа и настраиваемых полномочий администраторов, основана на мощных элементах управления пользователями и администраторами Wrike и предлагает новый способ детального управления разрешениями, в результате чего владельцы и администраторы аккаунтов смогут точно указывать, что сможет или не сможет выполнять пользователь в Wrike в зависимости от его лицензии и роли.

Кроме того, компания Wrike успешно прошла очередной цикл проверок безопасности и конфиденциальности и повторную сертификацию, в том числе на соответствие пяти международным стандартам безопасности, в Британском институте стандартов, а также получила новые отчеты о соответствии стандартам SOC2 и SOC3 после аудита, проведенного компанией Schellman & Company. Также я хочу отметить, что платформа Wrike обеспечивает безопасность корпоративного уровня благодаря более чем 400 интеграционным решениям для облачных и локальных приложений. Кстати, вы сами можете воспользоваться бесплатной пробной версией Wrike, чтобы оценить беспрецедентный уровень безопасности данных, который предлагает вам эта платформа управления проектами.

— Недавно компанией был представлен инструмент создания подзадач на базе искусственного интеллекта. Как он работает в составе пакета Wrike Work Intelligence?

— Многочисленные совещания, которых проводятся в организациях, порой создают путаницу. Многие сотрудники не могут вспомнить, что обсуждалось, какие были сделаны выводы и какие расставлены приоритеты для дальнейшей работы. Отсутствие конкретики и документации приводит к тому, что время на совещании фактически тратится впустую. Разобраться в запутанных протоколах совещаний поможет новейшего инструмента создания подзадач Wrike, который базируется на искусственном интеллекте и входит в пакет Wrike Work Intelligence, сочетающий в себе передовые технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Благодаря современным методам обработки естественного языка инструмент создания подзадач на базе искусственного интеллекта автоматически сортирует разрозненные протоколы совещаний и извлекает ключевые пункты в виде подзадач.

— Wrike предлагает массу шаблонов для различных отраслей. Можете более подробно рассказать о преимуществах шаблонов?

— Work Models — это шаблоны нового поколения, с пользовательскими рабочими элементами, внешним видом и логикой, полученными при добавлении и настройке необходимых полей, рабочих процессов и сценариев автоматизации. Новая функциональность позволяет настраивать макет, формат и поведение. Work Models предоставляет всем пользователям равный уровень свободы, конфигурируемости и гибкости в работе команд, независимо от их функций, численности и масштаба. Кроме того, Work Models позволяет создавать шаблонные рабочие элементы, которые можно делать общими для всей организации или ограниченными конкретной областью. Администраторы областей и ключевые члены команд могут создавать для своей бизнес-функции специфические работы, а администраторы Wrike и ответственные за проекты могут создавать общие элементы, которые могут использоваться разными командами. Чтобы создать рабочий элемент, достаточно щелчка мыши — пользователи либо выбирают соответствующую рабочую модель из привычного меню с «большой зеленой кнопкой», либо добавляют новые записи через контекстное меню создания рабочих элементов в своей области.

Новейшая разработка Wrike — Workflow Engine, которая представляет собой визуальный конструктор, позволяющий сотрудникам быстро и легко создавать индивидуальные рабочие процессы любой сложности, которые непрерывно работают и позволяют добиваться результатов. Объединяя Workflow Engine с Work Models, можно использовать расширенные триггеры с определенными рабочими процессами, чтобы масштабировать эти возможности в масштабах организации.

И, да, Wrike предлагает массу шаблонов, облегчающих работу самым разнообразным командам. Например, шаблоны, которые помогут начать работу отделу маркетинга, включают управление маркетинговыми кампаниями, план вывода продукта на рынок, маркетинговые операции, Agile-маркетинг, планирование кампании в социальных сетях и организацию мероприятий. В вопросах управления проектами вы можете воспользоваться такими шаблонами, как планирование проекта, многоэтапные проекты, Agile-проекты, входящие запросы, проект канбан и запуск продуктов. Есть и специальная линейка шаблонов для выполнения IT-проектов для успешной цифровой трансформации. Поэтому я уверен, что выход на рынок Азербайджане такого решения, как Wrike, станет революцией в ведении бизнеса.