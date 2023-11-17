Instagram добавил новые фильтры для фото, кастомные стикеры и другие инструменты

Приложение Instagram получило новые инструменты, позволяющие вывести создание контента на новый уровень. Среди новых функций — более 20 новых фильтров для фото, кастомные стикеры и улучшения для создания коротких роликов Reels.

Впервые за несколько лет расширился каталог фильтров для фотографий, в приложение добавили более 20 новых вариантов. При работе с любым из них можно настроить интенсивность эффекта при помощи ползунка. Стало удобнее выбирать контент для публикации из встроенной галереи.

Тестируется функция создания стикеров из фотографий или видео как из собственной галереи пользователя, так и из других материалов, доступных в Instagram. Технология работает на модели искусственного интеллекта Segment Anything.

Расширился набор инструментов для создания коротких роликов Reels. Теперь поддерживаются функции масштабирования, обрезки и поворота клипов. В ближайшем времени также появятся кнопки отмены и повтора последних действий.

Среди прочих нововведений: 10 новых голосов для преобразования текста в речь (только на английском и в некоторых странах), упрощенный просмотр черновиков и быстрый доступ к звуку в Reels.

Новые функции будут появляются постепенно.