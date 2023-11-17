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17 ноября, 2023
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В Epic Games Store можно бесплатно забрать RPG Earthlock и стратегию Surviving the Aftermath

Epic Games Store

В рамках очередной раздачи Epic Games Store отдает две игры Earthlock и Surviving the Aftermath, которые доступны бесплатно до 23 ноября в 19:00 по бакинскому времени.

Earthlock — это RPG c пошаговой боевой системой и мультяшной графикой, сюжет которой рассказывает о приключениях исследователя по имени Амон и его товарищей. В Steam тайтл рекомендуют 76% игроков.

Surviving the Aftermath – стратегия, в которой игрокам нужно строить колонию в постапокалиптическом мире будущего в условиях постоянной нехватки ресурсов. Рейтинг в Steam составляет 73%.

На следующей неделе в Epic Games Store можно будет бесплатно забрать научно-фантастическое приключение Deliver Us Mars.

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