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1 ноября, 2023
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Tesla Cybertruck сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за три секунды

Tesla Cybertruck

Компания Tesla в конце этого месяца начнет первые поставки пикапов Cybertruck. Недавно Илон Маск (Elon Musk) напомнил, что электромобиль сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Кроме того, он также заявил о способности Tesla выпускать около 200 000 пикапов в год. Собираться Cybertruck будет на предприятии в Техасе рядом со зданием штаб-квартиры компании, и с технологической точки зрения такая близость очень важна при устранении возникающих на производстве трудностей.

Маск раскрыл еще несколько подробностей о Tesla Cybertruck. Он пояснил, что масса пикапа достигает почти 3200 кг, но в некоторых модификациях масса немного превышает 2700 кг. С этой точки зрения пикап будет сопоставим с Ford F-150 Lightning, но у Cybertruck будет выше грузоподъемность. Общая масса Ford F-150 Lightning варьируется от 3742 до 3787 кг, с учетом груза и пассажиров. Cybertruck в самой тяжелой версии (с тремя электродвигателями) приблизится к пределу в 4536 кг. Из них примерно 1300 кг будет приходится на груз и пассажиров.

Недавно в сети было опубликовало видео с подробным видом переднего багажника Cybertruck, который может оснащаться электроприводом крышки. Если судить по размерам листа бумаги на фото, мы видим довольно вместительный отсек.

 

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